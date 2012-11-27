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货币新闻 | 2012年 11月 27日 星期二 13:36 BJT

〔日本政经〕无法在通缩环境下恢复稳健的财政状况--安倍晋三

路透东京11月27日电---有望成为日本下任首相的主要反对党领袖安倍晋三周二表示:

* 日本央行必须采取大胆的货币宽松举措,政府和央行可以讨论一个新的通胀目标

* 日本央行必须确立2%的通胀目标,目前1%的"目标"不够高

* 日本央行有制定目标的独立性,不像其它央行那样要与政府一起确定目标

* 日本央行应该既要负责实现物价稳定,又要负责促进就业增长

* 日本央行大胆放宽货币政策无疑将修正日圆的强劲涨势

* 从未说过日本央行应当直接认购建设债券,只是说从市场上买入此类债券是一个选项

* 通过公共项目进行财政支出必须配合货币宽松政策,以帮助日本摆脱通缩

* 日本在通缩环境下无法恢复稳健的财政状况,因为税收不会增加.(完)

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