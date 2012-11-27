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亚洲 | 2012年 11月 27日 星期二 13:21 BJT

〔澳新汇市〕澳元和新西兰元兑美元上扬,兑日圆接近八个月高位

路透惠灵顿/悉尼11月27日电---澳元兑美元周二涨至两个月高位,因国际贷款人最终就削减希腊长期债务的措施达成一致,为希腊获得更多贷款铺平道路,使得市场冒险意愿改善.

澳元兑美元AUD=D4跳涨至1.0491美元,为9月底以来最高.汇价现报1.0480美元,日内上涨0.2%.

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