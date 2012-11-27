《热点透视》欧洲央行购债计划走走停停是明智的选择

路透基点：北汽集团启动2.9亿美元五年期可转让定期贷--TRLPC
路透香港2月17日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，作为独家牵头行兼簿记行，渣打香港已为中国国有汽车生产商--北京汽车集团有限公司(北汽集团)启动2.9亿美元五年期可转让定期贷款。
(本文作者是热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Neil Unmack; 编译 王丽鑫
路透伦敦11月26日电---欧洲央行(ECB)总裁德拉吉说过,其债券购买计划原则上将无限制,不过每季度都会暂停.欧洲央行曾表示,当受援国家--首先是西班牙,也可能包括爱尔兰和葡萄牙--受到三方国际贷款人审查的时候,其将不会行动.批评人士担心这会导致干预效果下降或加剧波动.但这些担忧有些过度了.
有人觉得,这种走走停停的机制将破坏名为"直接货币交易(OMT)"的购债计划整体效果.可能会有缺点.审查期间市场也许会感到不安,收益率(殖利率)或会上升.当审查期临近时,投资者可能因为担心损失而抛盘.一些人也许会试图赚快钱,在审查结束时买进,等快要开始时卖出.波动性可能会让一些投资者不敢购买二线国家公债和企业债券,同时鼓励其他人发动投机性的攻击.
然而,定期审查可能虽有缺点,却不失为一个合理的想法.首先它加强了一个概念,即仍能在市场融资的国家方有资格参与购债计划.这应能使购债在北欧更加顺利.其二,这意味着欧洲央行对于若某国改革努力松懈,就将停止购债的威胁更可信.购债暂停将成为常规,而不是那种会导致混乱的突然选项.并且,这么做将保护欧洲央行的资产负债表.欧央行不会在不确定时期从投资者手中大量购债,因此对二线国家债券的曝险将较低,受到这些国家政府牵制的程度也会较轻.欧洲央行对撤销购债的威胁越可信,政府将越不愿意试探其决心.
尽管审查程序可能削弱OMT的震慑力,但不意味着会导致波动加剧.从8月初以来,欧洲央行只是通过购债威胁,就已经缩小利差.关键问题不在于购债的机制,而在于购债所要求的改革和财政计划是否可靠.这些计划越不实际,市场就会对审查越紧张,购债的效果就会越低.
* 背景资料
- 德拉吉10月表示,在受援国家遵守援助条件的情况正在接受调查之际,不会买入这些国家的债券.
- 根据OMT方案,欧洲央行将购买那些寻求欧元区援助基金的帮助,并签署了改革计划的国家的债券.评估通常每隔三个月进行.(完)
--译文审校 隋芬
路透香港2月17日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，作为独家牵头行兼簿记行，渣打香港已为中国国有汽车生产商--北京汽车集团有限公司(北汽集团)启动2.9亿美元五年期可转让定期贷款。
0953GMT * 澳元可能特别容易受到当前股市跌势的影响 * 澳元/美元先前走势非常强劲，自12月以来上涨7.7% * 但澳元/美元多次在0.77水位遇阻回落，与2016年情况相似 * 交易员目前的澳元部位偏多，整体上也作多收益较高的货币 * 澳元多仓可能遭遇出清压力，若收在0.7622美元下方，可能引发争相退出部位的卖盘 (完) (编译 蔡美珍；审校 张明钧)
* 短率未变，分配不均但整体偏宽 * 大型龙头银行微升买票利率，先前偏低 * 银行承作跨月RP仍保守以对 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北2月17日 - 台湾银行间短率周五大致持稳。资金调度人员称，两年期定存单标售显示市场资金稳 中偏宽，虽然银行间仍分配不均，但要度过月底应无问题。 资金调度人士表示，月底有四天连续假期，为因应不时之需，部分银行态度仍保守，到期不愿拆出。但也 有银行因资金改善，拆入到期后不再续借。这显示分配不均的情况仍在，但已较日前有所改善。 〞两大龙头至少一家有钱，以前是当救援用，现在要靠他当主场投手。〞一位大型票券商交易主管说。 另一大型票券商交易员称，两年期定存单标售结果出炉后，今日市场气氛更为好转，原本开开关关的银行 ，今日多可以开门拆款与买票。 一大型银行资金调度人士表示，感觉大家今日都用不到钱，有些到期没有继续拆借。明日因月底连续假期 弹性上班，气氛料将更为清淡。 不过另一拆入方的大型银行人士则称，部