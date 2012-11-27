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亚洲 | 2012年 11月 27日 星期二 13:38 BJT

〔标题新闻〕泰国大城银行执行长辞职,一些投资者视此为通用电气出售所持该行25%股权的迹象

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL4N0970LB]

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