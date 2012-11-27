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亚洲 | 2012年 11月 27日 星期二 13:47 BJT

〔国际油市〕布兰特原油期货升破111美元,受希腊债务协议达成提振

路透新加坡11月27日电---布兰特原油期货周二升破每桶111美元,因国际贷款人就希腊新债务目标达成一致,在金融市场掀起乐观气氛,但对美国财政危机的担忧遏制油价涨势.

欧元触及一个月高点,亚股也连续第七日上涨,因欧元区财长和国际货币基金组织(IMF)就新的希腊债务削减目标达成共识,朝着发放下一笔援金迈出重要一步.[ID:nSB2115983]

0510GMT,布兰特原油期货LCOc1上涨0.16美元,至每桶111.08美元,美国原油期货CLc1上扬0.30美元至每桶88.04美元,周一则走跌.

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