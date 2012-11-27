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亚洲 | 2012年 11月 27日 星期二 13:50 BJT

〔东京美债〕公债价格走低,因欧元区和IMF就希腊减债目标达成协议

路透东京11月27日电---美国公债价格周二在亚洲市场下挫,因国际贷款人就削减希腊债务的一系列措施达成一致,使得该国能够获得避免破产所需资金.

欧元区财长和国际货币基金组织(IMF)就新的希腊债务削减目标达成共识,朝着发放下一笔援金迈出重要一步.[ID:nSB2115983]

周二稍晚,美国财政部将标售350亿美元两年期公债US2YTWI=TWEB,这是本周标售990亿美元公债计划的一部分.

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