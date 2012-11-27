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亚洲 | 2012年 11月 27日 星期二 13:53 BJT

〔台湾股市〕收盘小涨22.83点,刷新五周收盘高位

路透台北11月27日电---台湾股市周二小涨0.3%并创五周收盘新高,与其他地区股市一道走升.塑胶类股等防御类股的买兴提振大盘.

加权股价指数.TWII收高22.83点,成为7,430.20点,第二日创五周最高收位.

塑胶类指数.TPLI与金融保险类指数.TFNI分别上涨1%与0.6%.

根据初步数据,大盘成交值.TV.TW.TTOV.TW为714.19亿台币,上日为869.56亿.(完)

--编译 隋芬;审校 张若琪

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