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亚洲 | 2012年 11月 27日 星期二 14:08 BJT

〔澳洲股市〕升至两周高位,资源类股上扬

路透墨尔本11月27日电---澳洲股市周二升0.7%至两周高位,资源类股受惠于国际贷款人就希腊债务新目标达成一致. 据最新数据,澳股指标S&P/ASX 200指数升32.6点至4,456.8点,为11月9日以来最高收位. 股指受助于市场对较高风险资产的偏好改善.必和必拓(BHP.AX)涨0.6%,力拓(RIO.AX)涨1.0%.(完) --编译 石冠兰;审校 侯向明

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