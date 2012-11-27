《热点透视》澳洲不能把经济增长的希望寄托在房地产业之上

(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Andy Mukherjee; 编译 王洋

路透新加坡11月27日电---随着澳洲矿业荣景的结束,这个国家正在寻找新的经济引擎.主要的候选便是房地产.不过要是这样,政策制订者们将招致本可以避免的地产泡沫风险.去接受一个低一点的GDP增速,会更安全些.

中国经济降低对投资的依赖,朝依靠内需转型,导致对澳洲金属和能源的需求减弱.这迫使必和必拓(BHP.AX)等矿产商取消或推迟数十亿美元的项目.澳洲央行预计,未来两年矿业投资占GDP的比例将达到8-9%的峰值.

房地产业或许能抵消一部分低迷.澳洲央行经济分析部门主管Jonathan Kearns说,有"初步迹象"显示房地产业的投资,将在一定程度上抵消资源业对GDP增长贡献的下降.

随着利率的进一步下降,租金上扬,房产投资可能会从矿业手中接过接力棒.房地产投资占GDP的比重从2004年中的高位6.6%下降了两个百分点.不过也有充足的理由表明政治家不应该把增长策略寄托在房地产业之上.

第一,房价已不是完全能承担得起.家庭也不倾向于进一步借贷,他们正在急切地偿还现有债务.根据经济合作暨发展组织(OECD)的数据,去年澳洲房价/收入之比较长期均值高出28%.上世纪九十年代末上一波房市荣景开始时,这一比率要比长期均值低14%.而且当时家庭的负债占可支配收入的比例近相当于现在的一半.

随着澳洲银行业贷款/存款比率已达到135%的高位,这次不会再放低贷款标准了.这对于依赖于批发市场筹集大部分资金的银行而言,只会增加其脆弱性.

如果矿业荣景退潮令澳元汇价下跌,将令澳洲的非资源出口商更具竞争力.同时劳动生产率的改善也有帮助.如果房市投资不下滑,就足够了--哪怕是澳洲的GDP增速因此会放缓.这个幸运的国家,应该避免去玩命.(完)