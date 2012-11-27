主要国家经济指标预测--11月28日****

标题新闻：马来西亚警方称，在收到金正男近亲DNA样本之前不会交出其遗体
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路透11月28日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
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11月28日(三)
-- 德国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 11月初值 -0.1% +0.1%
(较上年同期) +1.9% +2.1%
消费者物价指数(CPI)(较前月) -0.1% 持平
(较上年同期) +1.9% +2.0%
0030 澳洲建筑完工 第三季 +2.7% -0.2%
0900 欧元区M3货供额(较上年同期) 10月 +2.8% +2.7%
民间贷款 -0.9% -0.8%
M3三个月移动平均 -- +3.0%
1200 美国抵押贷款指数 11月23日当周 -- 846.1
再融资指数 -- 4,645.8
1500 美国新屋销售年率(万户) 10月 39.0 38.9
2100 韩国央行制造业景气判断指数(BSI) 12月 -- 72
2350 日本零售销售(较上年同期) 10月 -0.7% +0.4%
2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 买超4,019
外资投资日本股票(亿日圆) -- 买超1,333
附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
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11月27日(二)
0700 瑞士UBS消费指标 10月 1.31 --
0700 德国进口物价(较前月) 10月 -0.6% -0.3%
(较上年同期) +1.5% +1.8%
0745 法国消费者信心指数 11月 84 83
0900 意大利薪资指数(较前月) 10月 +0.2% --
(较上年同期) +1.5% --
0930 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第三季修正值 +1.0% +1.0%
(较上年同期) -0.1% 持平
1245 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 11月24日当周 +3.3% --
1330 美国耐久财(耐用品)订单 10月 持平 -0.6%
扣除运输的耐久财订单 +1.5% -0.5%
扣除国防的耐久财订单 +0.1% --
扣除飞机的非国防资本财订单 +1.7% -0.5%
1330 美国芝加哥联邦储备银行中西部制造业指数 10月 92.1 --
1355 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 11月24日当周 +4.5% --
1400 美国标普/Case-Shiller房价指数(较上年同期) 9月 +3.0% +2.9%
经季节调整房价指数(较前月) +0.4% +0.4%
未经季节调整房价指数(较前月) +0.3% +0.5%
1500 美国消费者信心指数 11月 73.0 73.0
1500 美国联邦住房金融局房价指数(较前月) 9月 +0.2% --
1500 美国里奇蒙联邦储备银行综合制造业指数 11月 正9 --
2300 韩国经常帐(亿美元) 10月 盈余44.2 -- (完)
--整理 许娜/张明钧;审校 戴素萍
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* 台币先贬后升，因出口商和外资抛汇 * 外资续买超台股，净汇入逾1亿美元 * 台币短线升幅大，观望气氛浓交投清淡 * 台币明日交易区间料在30.700-30.850 路透台北2月17日 - 台币兑美元周五微收升。汇银人士表示，受外资持续汇入且净汇入逾1亿美元带动，台币摆脱早盘贬值格局，终场以微升作收；惟因台币短线升幅大，市场观察气氛转趋浓厚，交投趋清淡。 他们指出，台币早盘一度贬破30.800大关，最低贬至30.839，惟随即吸引出口商及外资进场抛汇，台币止贬回升，最高升至30.755。 〞下午外资偏丢美元，老朋友如油款有进来买美元，但交投清淡，波动区间很窄。〞一大型银行交易员说。 他们表示，台股今日虽收小跌，惟外资在台股仍呈买超，午后外商银行持续进场抛汇，出口商则转趋观望，使台币陷区间狭幅波动。 周六台湾金融市场因补班将正常交易。交易员表示，明天全球主要市场均休市，料台币将呈量缩价稳走势。 台湾股市周五终场收微跌。外资及陆资在台
* 美元指数周线料录得小幅下跌 * 周三以来美债收益率升势中止，令美元趋弱 * 特朗普记者会增添政治层面疑虑 路透伦敦2月17日 - 美元指数周五陷于一周低点附近，此前公布的强劲经济数据，未能提振美国公债收益率(殖利率)，有关美国特朗普政府的政策疑虑，打压了美元展开新一波涨势的希望。 美国公债收益率稳定走升10天之后，涨势在周三受阻，美元指数若没有在美国交易时段进一步回升，本周将是过去八周来第六次周线收跌。 美元指数 欧洲早盘涨幅不到0.2%至100.64，隔夜曾触及八日低点100.410。 周四公布的数据进一步表明美国经济向好，费城联邦储备银行2月制造业指数升至33年高点。 此前还有强劲美国通胀和零售销售数据，而且美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦的言论支持近期升息。 但围绕特朗普政府的政治噪音导致一些投资者降低或至少没那么聚焦广泛的通货再膨胀交易，而这些交易正是美元11月以及12月初涨势的主推力量。 “近期的美元反弹势头在遭遇技术性阻力之