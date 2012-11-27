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亚洲 | 2012年 11月 28日 星期三 07:32 BJT

****主要国家经济指标预测--11月28日****

路透11月28日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

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11月28日(三)

-- 德国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 11月初值 -0.1% +0.1%

(较上年同期) +1.9% +2.1%

消费者物价指数(CPI)(较前月) -0.1% 持平

(较上年同期) +1.9% +2.0%

0030 澳洲建筑完工 第三季 +2.7% -0.2%

0900 欧元区M3货供额(较上年同期) 10月 +2.8% +2.7%

民间贷款 -0.9% -0.8%

M3三个月移动平均 -- +3.0%

1200 美国抵押贷款指数 11月23日当周 -- 846.1

再融资指数 -- 4,645.8

1500 美国新屋销售年率(万户) 10月 39.0 38.9

2100 韩国央行制造业景气判断指数(BSI) 12月 -- 72

2350 日本零售销售(较上年同期) 10月 -0.7% +0.4%

2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 买超4,019

外资投资日本股票(亿日圆) -- 买超1,333

附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值

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11月27日(二)

0700 瑞士UBS消费指标 10月 1.31 --

0700 德国进口物价(较前月) 10月 -0.6% -0.3%

(较上年同期) +1.5% +1.8%

0745 法国消费者信心指数 11月 84 83

0900 意大利薪资指数(较前月) 10月 +0.2% --

(较上年同期) +1.5% --

0930 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第三季修正值 +1.0% +1.0%

(较上年同期) -0.1% 持平

1245 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 11月24日当周 +3.3% --

1330 美国耐久财(耐用品)订单 10月 持平 -0.6%

扣除运输的耐久财订单 +1.5% -0.5%

扣除国防的耐久财订单 +0.1% --

扣除飞机的非国防资本财订单 +1.7% -0.5%

1330 美国芝加哥联邦储备银行中西部制造业指数 10月 92.1 --

1355 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 11月24日当周 +4.5% --

1400 美国标普/Case-Shiller房价指数(较上年同期) 9月 +3.0% +2.9%

经季节调整房价指数(较前月) +0.4% +0.4%

未经季节调整房价指数(较前月) +0.3% +0.5%

1500 美国消费者信心指数 11月 73.0 73.0

1500 美国联邦住房金融局房价指数(较前月) 9月 +0.2% --

1500 美国里奇蒙联邦储备银行综合制造业指数 11月 正9 --

2300 韩国经常帐(亿美元) 10月 盈余44.2 -- (完)

--整理 许娜/张明钧;审校 戴素萍

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