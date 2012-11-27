〔中国股市〕沪综指收低1.3%至逾46个月新低,悲观气氛浓厚个股全面杀跌

路透北京11月27日电---中国股市沪综指周二收跌1.3%,创逾46个月新低,悲观气氛浓厚个股出现全面杀跌,成交量开始放大.分析人士指出,年底市场对政改及经济面预期比较悲观,料后市大盘仍将下台阶整理.
沪综指.SSEC收报1,991.165点,跌26.299点,此前低位为2009年1月23日的1,990.657点.上海A股今日成交390亿元人民币,上日创逾四年来新低331亿元.
"(十八大)会后市场预期短期政改力度不会很大."新时代证券研发中心副总秦茂军预计,"(大盘)有效跌穿2,000点后,将进入下个箱体,即1,950-1,900点".
周二两市个股特别是中小市值板块出现大幅下挫,跌停家数创近期之最.其中酒鬼酒(000799.SZ)受塑化剂事件影响,连续第三个交易日收报跌停至34.69元.
沪深300指数.CSI300收盘跌1.15%,报2,150.638点.沪深300指数12月合约CIFZ2尾盘报2,158.4点,跌1.03%,成交量为421,729手.(完)
--发稿 尹嫄婷; 审校 曾祥进
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