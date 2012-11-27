分析：日本将迎来福岛核灾后首次大选 亲核自民党或取胜

中港个股：中信证券对其子公司中信证券投资增资110亿元，扩业务规模
路透上海2月17日 - 中国最大券商--中信证券周五晚间公告称，将对全资子公司中信证券投资有限公司增资110亿元人民币，相关资金主要用于提升该公司的资金实力，扩大业务规模及偿还到期债务。
(本文由路透中文网编译提供)
记者 Linda Sieg
路透东京11月27日电---日本即将举行2011年3月福岛核灾后的首次大选，届时选民似乎很可能让支持核电的自民党获胜。对于这一可能结果，绿色和平组织的一位活动人士将其比作"世界奇观"之一。
不过，即使自民党这一日本主要在野党赢得12月16日的选举，也不一定代表民众对核电的支持会突然上升。
相反，这只会凸显日本缺乏一个可靠的反核政治旗手，也彰显了自民党将辩论焦点聚集在安全事务和经济事务上的能力。
自民党若在选举中获胜，还代表着日本"原子村"(nuclear village)游说的成功。"原子村"代表着尽管经历了25年来最严重的核危机，却仍然强大的由公用事业单位、官僚及律师等组成的既得利益团体。
绿色和平组织的活动人士Kazue Suzuki称："这是福岛核灾后举行的首次大选，如果选举不能产生一个反核政府，那么将会成为世界奇观之一。福岛核灾过后，德国拒绝了核电，意大利也拒绝了核电，如果日本不能做到这一点，整个世界都将为之惊叹。"
2011年3月11日发生的日本强震及海啸造成近1.9万人遇难，东京电力(9501.T)旗下的福岛第一核电站受损引发核反应堆熔毁，造成核泄漏事件，当地约16万人被迫背井离乡，其中的很多再也不能重回故里。
这场灾难不仅打破了核电廉价、清洁且安全的神话，还引发日本民众举行声势浩大的反核示威游行。
媒体调查显示，大多数日本民众希望日本在2030年前停止使用核电。
但民调结果却显示，支持核电的自民党的支持率遥遥领先于首相野田佳彦所在的民主党，当然在众议院选举开始前大量选民尚未决定支持哪个党派。
**"民主赤字"**
自民党总裁、前首相安倍晋三寻求重登首相宝座，他在竞选活动中呼吁出台超宽松货币政策来拯救经济，并声称将对日渐崛起的中国采取强硬的外交政策。
美国天普大学(Temple University)日本校区亚洲研究中心主任金斯顿(Jeffrey Kingston)称："民意似乎一点也不重要，这进一步印证了日本存在民主赤字的观点。"
日本共产党及社民党这样的小党派坚决反对核电，但由于他们的反资本主义理念不受支持，因此不太可能在众议院选举中获得很多席位。
民主党前党首小泽一郎领导的一个组织令反核成为一个关键跳板，他还可能与其他小党派联盟。
自民党表示，将决定在未来三年逐步重启由新的监管机构认定安全的核反应堆，并会对10年内的日本"最佳能源构成"做出结论。
民主党发布竞选宣言时，预期会承诺到2030年代将日本对核电的依赖降至零，这与政府经数月民意调查和专家辩论后在9月出台的战略一致。
但是在该战略出台的数天后，野田佳彦政府在一次内阁会议上却未能给予其全面支持。
东京立教大学(Rikkyo University)研究能源政策的教授Andrew DeWit称："野田佳彦试图强调核政策，以便让民主党与自民党区别开来。但不幸的是，作为去核的旗手，野田佳彦缺乏可信度。"(完)
--编译：侯雪苹 发稿：张家伟
路透上海2月17日 - 中国最大券商--中信证券周五晚间公告称，将对全资子公司中信证券投资有限公司增资110亿元人民币，相关资金主要用于提升该公司的资金实力，扩大业务规模及偿还到期债务。
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