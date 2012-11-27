〔路透基点〕银行业人士预计2013年亚太地区银团贷款定价下滑--RLPC

路透香港11月27日电---汤森路透旗下基点报导称,亚洲贷款业务银行人士预计银团贷款定价2013年将下降,因在交易活动放缓之际,地区银行流动性仍充裕,另外还为了对抗债券市场兴起的竞争.
亚太区贷款市场公会(APLMA)市场展望圆桌会议周一在香港举行.超过半数的与会者表示,他们预计亚太地区贷款定价2013年将下滑,原因是银行业融资成本下降、来自债券等其他产品的竞争加剧、以及交易活动缺乏.
逾40%的与会者预计贷款定价至少下滑10%.
"今年定价已经略微下降,因为中国、台湾和日本银行业者的流动性充足.但由于巴塞尔II正在推行以及巴塞尔III即将生效,尽管交易缺乏,我也不认为明年会出现20%那么大的降幅.但有可能会比今年水准下降至少10%,"三菱东京日联银行东北亚洲区银团贷款业务主管高级副总裁李青说.
一些与会人士表示,贷款定价必须降下来才能与债市竞争,后者今年已经吸引许多借款人远离贷款市场.
他们解释道,部分借款人
"只要贷款市场利率不能与债券相匹敌,债市明年仍将活跃,"中国银行(香港)有限公司副总经理暨企业融资主管张凡表示.
部分小组讨论内容指出,放宽合约条件将有助于贷款市场与债市竞争,因债市通常在合约方面将为宽松,且可提供较长天期贷款.贷部分人士不乐见这样的做法,称尽管可以考虑略为放宽合约条件,但可能是一条危险的道路.
**双边贷款还是银团贷款**
除来自债券资本市场的竞争外,银行业人士认为明年最大威胁是借款人离开银团贷款市场,转向双边贷款.
他们解释称,除了债市的竞争外,借款人部分到期的贷款可能会转向双边贷款以取得更为有利的订价.
"最大的竞争者不是债券市场,而是银团贷款与双边贷款之间的内部竞争,"中银香港的张凡说.
"如果这种趋势明年继续的话,将会对银团贷款市场造成巨大影响,"李青表示.(完)
--编译 王兴亚;审校 张明钧