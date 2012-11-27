〔中国债市〕利率互换小升,受向好经济数据和做多平盘需求推动

路透北京11月27日电---中国人民币利率互换(IRS)<0#CNYIRS7R=CFXS>周二小幅走升,其中长端表现更为明显.市场人士表示,此前向好的数据对中国经济筑底再一次确认,且伴随做多平盘需求浮现,均推动IRS曲线上探.
"今天整体在往上走,短的上得少,长的上得多."上海一银行交易员称,上周数据进一步印证国内经济企稳预期,市场还在不断消化这个因素;此外,海外机构平盘需求也时有浮现.
该交易员并预计,IRS难在年内出现大的趋势性行情,"到年底了,大部分交易员不主动去折腾了."
上周公布的汇丰中国11月制造业PMI初值跳升至50.4,创逾一年高点,并重返荣枯线上方,进一步印证中国经济企稳预期.
以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):
三个月 一年 三年 五年 七年
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周二 3.4450/3.5583 3.3036/3.3914 3.4329/3.5271 3.5657/3.6586 3.5400/3.8420
周一 3.3975/3.5050 3.2730/3.3710 3.3920/3.4900 3.5180/3.6160 3.4925/3.8275
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变动 0.0475/0.0533 0.0306/0.0204 0.0409/0.0371 0.0477/0.0426 0.0475/0.0145
注: 以上数据均为按季度计算报价
利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.
中国外汇交易中心统计数据显示,2012年10月人民币IRS成交的名义本金总额为2,534.87亿元,较9月的2,784.60亿元续降近一成.(完)
--发稿 康熙泽; 审校 张喜良