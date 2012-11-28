〔路透调查〕中国11月官方制造业PMI料回升至50.6,创七个月最高位

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
* 公布项: 中国11月官方制造业PMI
* 公布时间: 12月1日(周六) 约9:00
* 路透预估中值: 50.6
预估区间: 50.5 ~ 51.0 (11家受访机构)
* 历史数据: 10月--50.2; 9月--49.8; 8月--49.2; 7月--50.1
重点关注:
路透调查的11名分析师预估中值显示,中国11月官方制造业采购经理人指数(PMI)CNPMIB=ECI预计回升至50.6,这意味着该指数将创七个月最高水准,也是连续第二个月处在荣枯分水岭上方.
从创13个月最高位的11月汇丰中国制造业PMI初值,到为10月宏观数据划上漂亮句号的工业利润数据,均指向中国经济从底部复苏的动力逐渐增强.因此,官方制造业PMI继续回升也在情理之中.
兴业银行首席经济学家鲁政委在报告中指出,基建投资及促销活动预计带动相关企业景气回升,而且钢材生产高位继续加速,水泥价格继续稳中有涨,各大网上商城成交量同比也大幅增长,都意味着"11月官方PMI继续回升的可能性较大".
兴业对11月数据的预估为50.8.鲁政委认为,增长数据的回暖,物价的反弹,预计都会使得政策不会进一步宽松,自然也不会收紧,"原地待命"、"政策真空"是最可能的情形.
投资银行花旗亦认为,得益于政策面支撑和地方政府投资冲动,预计中国经济向上动力有望延续到明年上半年;但由于人口红利正在消失,而新一轮改革红利需要时间方能释放,因此中国经济到明年下半年可能再度减速.
花旗对明后两年中国经济增速预估分别为7.8%和7.3%,并预测中国政府可能设定明年成长率目标为7%.另外,随着经济下行风险降低,以及通胀回升,预计宽松政策立场可能渐渐让位于中性政策立场.
汇丰(HSBC)上周公布,中国11月制造业PMI初值跳升至50.4,创13个月最高位,此前已经连续一年在荣枯线50下方徘徊;稍早国家统计局公布10月工业企业利润增幅明显扩大,同比增长20.5%,1-10月份累计利润出现今年以来首次正增长.
以下是各机构给出的11月官方PMI预估详情:
巴克莱 50.5
中金 50.5
花旗 50.9
国泰君安 50.6
海通证券 50.5
华宝信托 50.5
兴业银行 50.8
ING金融市场 50.8
瑞穗 50.5
野村 51.0
法兴银行 50.8
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中值 50.6
10月数据 50.2 (完)
--发稿 乔艳红; 审校 黄凯
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