〔路透调查〕中国11月官方制造业PMI料回升至50.6,创七个月最高位

* 公布项: 中国11月官方制造业PMI

* 公布时间: 12月1日(周六) 约9:00

* 路透预估中值: 50.6

预估区间: 50.5 ~ 51.0 (11家受访机构)

* 历史数据: 10月--50.2; 9月--49.8; 8月--49.2; 7月--50.1

重点关注:

路透调查的11名分析师预估中值显示,中国11月官方制造业采购经理人指数(PMI)CNPMIB=ECI预计回升至50.6,这意味着该指数将创七个月最高水准,也是连续第二个月处在荣枯分水岭上方.

从创13个月最高位的11月汇丰中国制造业PMI初值,到为10月宏观数据划上漂亮句号的工业利润数据,均指向中国经济从底部复苏的动力逐渐增强.因此,官方制造业PMI继续回升也在情理之中.

兴业银行首席经济学家鲁政委在报告中指出,基建投资及促销活动预计带动相关企业景气回升,而且钢材生产高位继续加速,水泥价格继续稳中有涨,各大网上商城成交量同比也大幅增长,都意味着"11月官方PMI继续回升的可能性较大".

兴业对11月数据的预估为50.8.鲁政委认为,增长数据的回暖,物价的反弹,预计都会使得政策不会进一步宽松,自然也不会收紧,"原地待命"、"政策真空"是最可能的情形.

投资银行花旗亦认为,得益于政策面支撑和地方政府投资冲动,预计中国经济向上动力有望延续到明年上半年;但由于人口红利正在消失,而新一轮改革红利需要时间方能释放,因此中国经济到明年下半年可能再度减速.

花旗对明后两年中国经济增速预估分别为7.8%和7.3%,并预测中国政府可能设定明年成长率目标为7%.另外,随着经济下行风险降低,以及通胀回升,预计宽松政策立场可能渐渐让位于中性政策立场.

汇丰(HSBC)上周公布,中国11月制造业PMI初值跳升至50.4,创13个月最高位,此前已经连续一年在荣枯线50下方徘徊;稍早国家统计局公布10月工业企业利润增幅明显扩大,同比增长20.5%,1-10月份累计利润出现今年以来首次正增长.

以下是各机构给出的11月官方PMI预估详情:

巴克莱 50.5

中金 50.5

花旗 50.9

国泰君安 50.6

海通证券 50.5

华宝信托 50.5

兴业银行 50.8

ING金融市场 50.8

瑞穗 50.5

野村 51.0

法兴银行 50.8

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中值 50.6

10月数据 50.2 (完)