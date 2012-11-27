梁光烈称中国军力建设不会对世界构成威胁

中港个股：中信证券对其子公司中信证券投资增资110亿元，扩业务规模
路透上海2月17日 - 中国最大券商--中信证券周五晚间公告称，将对全资子公司中信证券投资有限公司增资110亿元人民币，相关资金主要用于提升该公司的资金实力，扩大业务规模及偿还到期债务。
(本文由路透中文网编译提供)
记者 Terril Yue Jones
路透北京11月27日电---中国国防部长梁光烈周二称，中国军力建设不会对世界构成威胁。他此番言论旨在缓和领海纠纷中亚洲邻国的担忧。
美国、日本以及其他东南亚国家频繁表达对中国两位数军费开支增长以及海军影响范围扩大的担忧，称中国政府的军事发展计划缺乏透明性。
在被问及邻国的担忧时，梁光烈告诉路透，这些国家完全没有必要这样担忧。
他在与来访的美国海军部长马布斯(Ray Mabus)举行会谈前表示，中国军力需要发展，但没有外界所说的忧虑或担心，那不是中国想要的。
中国军事影响日渐增强，同时外交辞令也更为强硬，这在与日本以及东南亚的岛屿纠纷中显现出来。中国也对美国表示，不要参与亚洲的纠纷之中。
梁光烈在国防部的此次会晤中强调了中美合作的必要性。美国希望中国分享更多关于中国军事抱负的信息。
梁光烈在会谈前说，中美应发展两国、两军关系，正视双方的不同，解决冲突观点。
他还表示，中美应推进两国发展，推进新型中美军事关系的发展，中美两国的关系很重要。(完)
--编译：张家伟 发稿：王燕焜
路透上海2月17日 - 中国最大券商--中信证券周五晚间公告称，将对全资子公司中信证券投资有限公司增资110亿元人民币，相关资金主要用于提升该公司的资金实力，扩大业务规模及偿还到期债务。
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