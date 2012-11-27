〔中国债市〕现券盘中震荡后走稳,经济预期分歧仍存短期或偏弱整理

路透上海11月27日电---中国银行间债市周二现券盘中现小幅震荡,不过除个别五年国债外,多数券种收益率在一番波动后与昨日相比变化不大.经济回暖之势继续对债市形成压制,但市场对于经济反弹的力度仍存分歧,在谨慎心态主导下,短期现券或维持偏弱整理.

交易员并指出,当前资金面维持相对宽松,而且央行公开市场的呵护力度不减,机构主动抛券动力有限,市场将等待更多经济数据提供基本面方面的指引.

"(现券)中间倒是有点振动,(收益率)先上,再下,又上一点,最后看下来基本没怎么变,"上海一银行交易员称.

他表示,近期表现偏弱的高等级信用债抛压仍不轻,但因回购利率持续低位运行,其收益率上行态势有所减缓,而在现券缺乏整体性机会的情况下,高票息的信用品种依旧受到青睐.

面对1,740亿元人民币的到期资金,中国央行周二公开市场逆回购操作灵活放量,规模较上周四增逾五成.虽然整体上今日仍呈现小幅净回笼,但对流动性影响有限.[ID:nSB2116541]

前述交易员并透露,在利率债此前一波收益率下行中,主要推动力量是部分外国央行,未来随着境外人民币逐步回流境内市场,外资对债市的关注还将持续,这也会给现券不时带来波段性机会.

受产出和新出口订单指数跳涨推动,上周公布的汇丰中国11月制造业PMI初值跳升至50.4,创逾一年高点,并重返荣枯线上方.[ID:nSB2110783]

剩余期限约4.72年的固息国债120014券最新成交收益率CN120014=CFXS为3.21%,上日尾盘为3.18%.

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS

----------------------------------

今日 2.3215 2.8881

上日 2.3086 2.8766

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 2.9320/2.8700

国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.8820/2.8150

金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 3.3430/3.2790(完)

欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选<CN/CONTC203>

欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选<0#CNREPO=SS>