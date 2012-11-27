版本:
中国
货币新闻 | 2012年 11月 27日 星期二 17:22 BJT

〔美国经济〕失业问题是主要关切,而非通胀--FED费希尔

路透柏林11月27日电---美国达拉斯联邦储备银行总裁费希尔周二表示,他不担心美国的通胀,但忧心失业问题,并称货币政策不足以创造就业.

"利率处于美国史上最低水准...问题是什么才会激励企业经营,并使人们重回工作岗位,"费希尔表示.他是对美联储的宽松政策持批评态度的决策者之一.

费希尔是在柏林一家经济机构组织的会议上做上述表示的.(完)

--编译 丁琦;审校 王洋

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐