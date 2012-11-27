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货币新闻 | 2012年 11月 27日 星期二 17:09 BJT

〔欧洲金融〕瑞典财长称,明年5月可能要对希腊债务问题进一步磋商

路透斯德哥尔摩11月27日电---瑞典财政部长柏格(Anders Borg)周二表示,他对希腊达成的减债协议持乐观看法,不过明年5月可能要就贷款事宜进一步磋商.

"明年5-6月前后,我们很可能要就希腊问题作进一步磋商,"他在斯德哥尔摩的一次银行业研讨会上表示."很可能需要采取更多措施."

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