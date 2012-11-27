〔中国汇市〕人民币连二天收在涨停并创历史新高,购汇需求淡薄(更新版)

(新增收盘及最新报价)

* 人民币收盘基本封在涨停位,再创历史新高

* 中间价连续第三日走升,创逾半年新高

* 大行均做多人民币,鲜有美元购汇需求

* 短期人民币仍面临较强升值压力

路透北京11月27日电---人民币兑美元即期CNY=CFXS周二强势不改再以涨停作收,并刷新历史最高水平,盘中并延续长时间封于涨幅上限位走势,当日中间价连续三日走升并创逾半年新高.

交易员表示,在近期国际上美元走势偏软的背景下,人民币走强预期没有减弱,当前客盘净结汇格局还在继续给银行施加压力,银行也一致做多人民币,短期内人民币仍然面临较强的升值压力.

"今天到现在都没有看到购汇,原因跟前些天一样,中间价高开以后,人民币惯性升值嘛."上海一外资银行交易员说,"现在大行都是做(人民币)多头,买美元没有理由啊."

以下为今日人民币兑美元主要报价CNY=CFXS以及中间价CNY=PBOC:("*"表新高)

收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价

6.2223* 6.2223* 6.2225 6.2852 6.2884 6.2255

上述交易员并称,预计后期人民币将在中间价引导下继续升值,目前来看中间价可能会走到前期所创的历史高点6.2670元附近,即仍有200个点左右的升值空间,这将缓解即期汇价涨停的压力.

东京汇市欧元/美元周二触及一个月高位,此前国际贷款机构就希腊新的债务目标达成协议,但由于这基本已被市场消化,故升势短暂.一些分析师认为欧元或将开始失去势头.[FRX/CN]

以下为北京时间17:10,离岸市场人民币报价:

今日 上日

NDF一年期人民币/美元CNY1YNDFOR= 6.3216/91 6.3260

香港离岸市场人民币兑美元即期CNH= 6.2215/30 6.2250

境内美元人民币一年期掉期CNY1Y=CFXS升水报1,545点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.3768元.

对外经贸大学金融学院院长丁志杰近日指出,从去年9月以来,银行间外汇市场盘中交易与过去相比,出现明显的"大起大落",阶段性触及跌停和阶段性涨停交替.这一方面跟央行逐渐放手有关,另一方面也跟市场不成熟有关.他并认为,长期来看,人民币对美元汇率还将上升,目前中间价保持稳定,这也使人民币存在升值2%的压力.[ID:nSB2114163]

中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)

--发稿 李然/李文科; 审校 林高丽/杨淑祯

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