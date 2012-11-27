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亚洲 | 2012年 11月 27日 星期二 17:58 BJT

〔中港股市〕沪综指近四年来首次收在2,000点大关下方,恒指难逃阴霾

* 恒生指数收低0.1%,国企指数跌0.4%,沪深300指数跌1.2%

* 沪综指2009年1月以来首次跌破2,000点

* 三一重工触及2010年10月以来最低水准,工业企业利润数据未带来提振作用

* 华润创业触六个月高点,因媒体报导其计划购买家乐福股份

路透香港11月27日电---香港股市周二连续第二个交易日下滑,逆转午盘涨幅.此前沪综指收在2,000点下方,为近四年来首次,因投资者担心银行资本规定收紧或将拖累放贷.

中国证券报周二报导称,在中国版巴塞尔III新资本协议实施后,工商银行(601398.SS)(1398.HK)等六家大型银行有望成为首批实施资本计量高级方法的银行.业内人士测算,实施资本计量高级方法后,银行将更加节约资本,资本充足率有望提升40-50个基点.[ID:nSB2116101].

恒生指数.HSI收低0.1%,至21,844点.恒生国企指数.HSCE收跌0.4%.两股指均逆转午盘涨幅.

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