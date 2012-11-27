〔中港股市〕沪综指近四年来首次收在2,000点大关下方,恒指难逃阴霾

中港个股：中信证券对其子公司中信证券投资增资110亿元，扩业务规模
路透上海2月17日 - 中国最大券商--中信证券周五晚间公告称，将对全资子公司中信证券投资有限公司增资110亿元人民币，相关资金主要用于提升该公司的资金实力，扩大业务规模及偿还到期债务。
* 恒生指数收低0.1%,国企指数跌0.4%,沪深300指数跌1.2%
* 沪综指2009年1月以来首次跌破2,000点
* 三一重工触及2010年10月以来最低水准,工业企业利润数据未带来提振作用
* 华润创业触六个月高点,因媒体报导其计划购买家乐福股份
路透香港11月27日电---香港股市周二连续第二个交易日下滑,逆转午盘涨幅.此前沪综指收在2,000点下方,为近四年来首次,因投资者担心银行资本规定收紧或将拖累放贷.
中国证券报周二报导称,在中国版巴塞尔III新资本协议实施后,工商银行(601398.SS)(1398.HK)等六家大型银行有望成为首批实施资本计量高级方法的银行.业内人士测算,实施资本计量高级方法后,银行将更加节约资本,资本充足率有望提升40-50个基点.[ID:nSB2116101].
路透上海2月17日 - 中国最大券商--中信证券周五晚间公告称，将对全资子公司中信证券投资有限公司增资110亿元人民币，相关资金主要用于提升该公司的资金实力，扩大业务规模及偿还到期债务。
* 人民币缩量收跌，客盘购汇增加 * 中间价则大涨至逾三周新高 * 离在岸汇价价差小幅扩大 * 短期料维持6.85-6.90元区间波动 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京2月17日 - 人民币兑美元即期周五缩量收跌，中间价则大涨逾170点至逾三周新 高。交易员指出，今日油盘购汇较多，加上区间低买高卖继续主导市场，汇价大幅下跌；料短期继续在6.85-6 .90元区间宽幅波动。 他们并表示，由于市场流动性整体较差，容易导致汇价波动较大，成交量不大。离岸CNH表现平稳，并未 受在岸汇价下跌而下跌，这使得离岸与在岸汇价价差倒挂小幅扩大到150点。而午后公布的1月结售汇逆差收窄 在意料之中，并未对市场情绪产生影响。 “今天购汇多，有油盘，大行都在购。”一中资行交易员称，“每个月都有那么一两天是油盘购汇。” 中国1月银行结售汇逆差环比收窄近六成，并为三个月来新低。市场人士指出，1月外储降幅、结售汇及涉 外收付款逆差均下降，表明中国资本外流趋势正在好转，奖入限出的监管政策效果持续显现，预计未来不会出
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