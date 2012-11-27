版本:
中国
货币新闻 | 2012年 11月 27日 星期二 17:44 BJT

〔欧洲汇市〕欧元兑美元跌至盘中低点,因达拉斯联储总裁重申强硬立场

路透伦敦11月27日电---欧元兑美元周二在欧洲时段下跌,脱离此前所及的一个月高点,因美国达拉斯联邦储备银行总裁费希尔重申了他对于量化宽松政策的强硬立场.[ID:nSB2117287]

美元指数.DXY削减跌幅,最新报约80.266,日内持平.根据EBS数据,欧元/美元EUR=跌至盘内低点1.29565,远远脱离在亚洲盘触及的一个月高点1.3010.

交易员称在1.2940附近有买单集结,料可限制短线的跌势.(完)

--编译 高琦; 审校 王洋

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐