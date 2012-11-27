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货币新闻 | 2012年 11月 27日 星期二 17:39 BJT

〔表格〕英国第三季GDP确认为较前季增长1.0%,符合预估

路透伦敦11月27日电---英国国家统计局周二公布,该国第三季GDP确认为较前季成长1.0%,较上年同期修正为下滑0.1%.路透预估分别为成长1.0%和持平.

实质GDP数值如下(经季节调整,基期2008年=100,括弧内为先前估计值):

2012年第三季 2012年第二季 第三季预测值

较前季% 1.0 (1.0) -0.4 (-0.4) 1.0

较上年同期% -0.1 (持平) -0.5 (-0.5) 持平

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