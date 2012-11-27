〔表格〕英国第三季GDP确认为较前季增长1.0%,符合预估

中港个股：中信证券对其子公司中信证券投资增资110亿元，扩业务规模
路透上海2月17日 - 中国最大券商--中信证券周五晚间公告称，将对全资子公司中信证券投资有限公司增资110亿元人民币，相关资金主要用于提升该公司的资金实力，扩大业务规模及偿还到期债务。
路透伦敦11月27日电---英国国家统计局周二公布,该国第三季GDP确认为较前季成长1.0%,较上年同期修正为下滑0.1%.路透预估分别为成长1.0%和持平.
实质GDP数值如下(经季节调整,基期2008年=100,括弧内为先前估计值):
2012年第三季 2012年第二季 第三季预测值
较前季% 1.0 (1.0) -0.4 (-0.4) 1.0
较上年同期% -0.1 (持平) -0.5 (-0.5) 持平
路透上海2月17日 - 中国最大券商--中信证券周五晚间公告称，将对全资子公司中信证券投资有限公司增资110亿元人民币，相关资金主要用于提升该公司的资金实力，扩大业务规模及偿还到期债务。
* 人民币缩量收跌，客盘购汇增加 * 中间价则大涨至逾三周新高 * 离在岸汇价价差小幅扩大 * 短期料维持6.85-6.90元区间波动 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京2月17日 - 人民币兑美元即期周五缩量收跌，中间价则大涨逾170点至逾三周新 高。交易员指出，今日油盘购汇较多，加上区间低买高卖继续主导市场，汇价大幅下跌；料短期继续在6.85-6 .90元区间宽幅波动。 他们并表示，由于市场流动性整体较差，容易导致汇价波动较大，成交量不大。离岸CNH表现平稳，并未 受在岸汇价下跌而下跌，这使得离岸与在岸汇价价差倒挂小幅扩大到150点。而午后公布的1月结售汇逆差收窄 在意料之中，并未对市场情绪产生影响。 “今天购汇多，有油盘，大行都在购。”一中资行交易员称，“每个月都有那么一两天是油盘购汇。” 中国1月银行结售汇逆差环比收窄近六成，并为三个月来新低。市场人士指出，1月外储降幅、结售汇及涉 外收付款逆差均下降，表明中国资本外流趋势正在好转，奖入限出的监管政策效果持续显现，预计未来不会出
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