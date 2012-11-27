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货币新闻 | 2012年 11月 27日 星期二 18:24 BJT

〔OECD报告〕下调2013年全球GDP增速预估至3.4%,5月份预估为4.2%

路透巴黎11月27日电---经济合作暨发展组织(OECD)周二表示:

* 下调2013年全球GDP增速预估至3.4%,5月份预估为4.2%

* 下调2013年美国GDP增速预估至2.0%,5月份预估为2.6%

* 将2013年欧元区GDP预估从5月的成长0.9%下调至萎缩0.1%

* 将2013年OECD成员国GDP增速预估从5月的2.2%下调至1.4%

* 将2013年德国GDP增速预估从5月的2.0%下调至0.6%

* 将2013年法国GDP增速预估从5月的1.2%下调至0.3%

* 将2013年中国GDP增速预估从5月的9.3%下调至8.5%

* 将2013年日本GDP增速预估从5月的1.5%下调至0.7%.(完)

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