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货币新闻 | 2012年 11月 27日 星期二 18:11 BJT

〔全球经济〕OECD称日本央行应扩大量化宽松规模,直至通胀率达到1%

路透东京11月27日电---经济合作暨发展组织(OECD)周二发布报告称,日本央行应扩大量化宽松规模,直至通胀率达到1%;日本经济的力度足以支撑明年上调消费税.

OECD并表示,欧债危机仍是全球经济前景面临的最大威胁,呼吁欧洲央行降息25个基点.(完)

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