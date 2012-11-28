(重温稿)〔台湾货币市场〕短率持平,国库券交割等紧缩因子不改宽松大环境

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
* 存单到期少令游资较少
* 国库券交割令外商资金水位低
* 宽松基调不变
记者 高洁如
路透台北11月27日电---台湾银行间短率周二大致平稳.今日存单到期较少、且国库券交割,令游资趋少,但并未明显影响目前宽裕的资金环境,短率持平区间.
资金调度人士表示,今日300亿台币的国库券交割令部分外商银行资金情势逆转,不但今日并无多余资金拆出,还逆向拆入,部分小型银行不得不转向本地银行同业寻求拆入.不过他们也认为,这个紧缩因子料将快速被目前宽裕的资金环境冲淡,不致拉高周五(30日)月底最后一日的短率水位.
"今天多钱的银行没那么多,在外面排队等着央行代收隔夜资金的队伍没那么长了,"一位银行交易人士表示.
台湾央行周一代财政部标售的273天期国库券,决标贴现率为0.65%;市场此前预期在0.68%附近.[ID:nST0579855]
银行间隔夜拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=收报0.385%,上日收报0.386%.今日区间在0.295-0.46%,同上日.
一周(2-7天)拆款今日区间落在0.388-0.47%;上日在0.388-0.52%.
**短票利率持平**
短票方面,市场交易员表示,受到外商银较少供应短期资金的影响,不少本地银行游资变少,也暂停拆出予票券商.不过,票券商交易员指出,近期票量少,但银行的买票意愿仍然很高,今日短票利率并未受到紧缩因子影响.
一个月短票成交利率主要在0.77%,0.78%交投比重较少.
台湾央行今日共发行195.5亿台币存单,若相较存单到期金额70亿,存单发行余额增125.5亿.[TW/MMTCN]
拆款中心资料PIBC显示,周二超额准备为负51亿台币;累计超额准备为负459亿台币,加计前期1%的超额准备为447亿台币.
**公债RP利率成交低位下行**
公债10天期附买回(RP)利率区间底部下调,因公司债券源不足,令投信与银行纷纷增加公债的承做比重,新案子的成交利率部分低见至0.70%.
近日台股出现明显弹幅,不过未见资金自货币市场移往股市.一大型证券商交易员甚至表示,客户不但没抽钱,反而有个人户将更多资金挪往RP市场.在资金宽松条件未见改变下,预料月底紧缩效应将相当轻微.
"钱太多了,有银行是自己向下调的."另一证券商交易员说.
一大型证券商交易员则表示,目前公债RP续做利率以0.71-0.72%为主,至于新做的案子,由于要解掉其他客户的合约,因此以0.70%为主.
"月底都这样了,下月初应该会继续向0.70%靠拢."她说.
证券商的公债10天期附买回利率主要成交区间在0.71-0.72%,部分低见0.70%.上日在0.71-0.72%;一个月期公司债RP利率主要交投区间则在0.81-0.82%,少数低见至0.80%.
交易商指出,本周紧缩因素尚有周三与周五各有67亿与30亿台币的台电公司债交割.(完)
--集体采写 董永年; 审校 张喜良
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