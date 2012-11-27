〔表格〕OECD对主要国家公共财政赤字的预估

中港个股：中信证券对其子公司中信证券投资增资110亿元，扩业务规模
路透上海2月17日 - 中国最大券商--中信证券周五晚间公告称，将对全资子公司中信证券投资有限公司增资110亿元人民币，相关资金主要用于提升该公司的资金实力，扩大业务规模及偿还到期债务。
路透巴黎11月27日电---经济合作暨发展组织(OECD)周二发布了最新的经济展望报告,以下是对主要国家公共预算赤字的预估.
政府财政收支平衡一览和预估("+"表示盈余,"-"表示赤字,以赤字相当于GDP的百分比形式来呈现):
2011 2012 2013 2014
澳洲 -4.0 -2.8 0.0 0.5
奥地利 -2.5 -3.1 -2.7 -2.1
比利时 -3.9 -2.8 -2.3 -1.7
加拿大 -4.3 -3.5 -3.0 -2.5
捷克共和国 -3.2 -3.3 -3.3 -2.7
丹麦 -2.0 -4.1 -2.1 -1.7
爱沙尼亚 1.2 -1.0 -0.3 0.2
芬兰 -0.9 -1.4 -1.0 -0.4
法国 -5.2 -4.5 -3.4 -2.9
德国 -0.8 -0.2 -0.4 -0.7
希腊 -9.5 -6.9 -5.6 -4.6
匈牙利 4.3 -3.0 -2.7 -2.7
冰岛 -5.4 -1.8 -0.4 0.7
爱尔兰 -13.3 -8.1 -7.5 -5.3
以色列 -4.4 -4.7 -4.1 -4.0
意大利 -3.8 -3.0 -2.9 -3.4
日本 -9.3 -9.9 -10.1 -7.9
韩国 0.5 0.9 1.6 1.7
卢森堡 -0.3 -2.0 -1.7 -0.9
荷兰 -4.4 -3.8 -3.0 -2.5
新西兰 -7.9 -4.3 -3.6 -2.1
挪威 13.7 15.2 16.0 16.8
波兰 -5.0 -3.5 -2.9 -2.3
葡萄牙 -4.4 -5.2 -4.9 -2.9
斯洛伐克 -4.9 -4.6 -2.9 -2.4
斯洛文尼亚 -6.4 -4.3 -3.6 -3.0
西班牙 -9.4 -8.1 -6.3 -5.9
瑞典 0.2 -0.3 -0.8 -0.2
瑞士 0.5 0.7 0.5 0.4
英国 -8.3 -6.6 -6.9 -6.0
美国 -10.2 -8.5 -6.8 -5.2
欧元区 -4.1 -3.3 -2.8 -2.6
OECD整体 -6.5 -5.5 -4.6 -3.6 (完)
--编译 高琦; 审校 艾茂林
路透上海2月17日 - 中国最大券商--中信证券周五晚间公告称，将对全资子公司中信证券投资有限公司增资110亿元人民币，相关资金主要用于提升该公司的资金实力，扩大业务规模及偿还到期债务。
* 人民币缩量收跌，客盘购汇增加 * 中间价则大涨至逾三周新高 * 离在岸汇价价差小幅扩大 * 短期料维持6.85-6.90元区间波动 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京2月17日 - 人民币兑美元即期周五缩量收跌，中间价则大涨逾170点至逾三周新 高。交易员指出，今日油盘购汇较多，加上区间低买高卖继续主导市场，汇价大幅下跌；料短期继续在6.85-6 .90元区间宽幅波动。 他们并表示，由于市场流动性整体较差，容易导致汇价波动较大，成交量不大。离岸CNH表现平稳，并未 受在岸汇价下跌而下跌，这使得离岸与在岸汇价价差倒挂小幅扩大到150点。而午后公布的1月结售汇逆差收窄 在意料之中，并未对市场情绪产生影响。 “今天购汇多，有油盘，大行都在购。”一中资行交易员称，“每个月都有那么一两天是油盘购汇。” 中国1月银行结售汇逆差环比收窄近六成，并为三个月来新低。市场人士指出，1月外储降幅、结售汇及涉 外收付款逆差均下降，表明中国资本外流趋势正在好转，奖入限出的监管政策效果持续显现，预计未来不会出
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