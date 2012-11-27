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亚洲 | 2012年 11月 27日 星期二 18:25 BJT

〔表格〕OECD对主要国家公共财政赤字的预估

路透巴黎11月27日电---经济合作暨发展组织(OECD)周二发布了最新的经济展望报告,以下是对主要国家公共预算赤字的预估.

政府财政收支平衡一览和预估("+"表示盈余,"-"表示赤字,以赤字相当于GDP的百分比形式来呈现):

2011 2012 2013 2014

澳洲 -4.0 -2.8 0.0 0.5

奥地利 -2.5 -3.1 -2.7 -2.1

比利时 -3.9 -2.8 -2.3 -1.7

加拿大 -4.3 -3.5 -3.0 -2.5

捷克共和国 -3.2 -3.3 -3.3 -2.7

丹麦 -2.0 -4.1 -2.1 -1.7

爱沙尼亚 1.2 -1.0 -0.3 0.2

芬兰 -0.9 -1.4 -1.0 -0.4

法国 -5.2 -4.5 -3.4 -2.9

德国 -0.8 -0.2 -0.4 -0.7

希腊 -9.5 -6.9 -5.6 -4.6

匈牙利 4.3 -3.0 -2.7 -2.7

冰岛 -5.4 -1.8 -0.4 0.7

爱尔兰 -13.3 -8.1 -7.5 -5.3

以色列 -4.4 -4.7 -4.1 -4.0

意大利 -3.8 -3.0 -2.9 -3.4

日本 -9.3 -9.9 -10.1 -7.9

韩国 0.5 0.9 1.6 1.7

卢森堡 -0.3 -2.0 -1.7 -0.9

荷兰 -4.4 -3.8 -3.0 -2.5

新西兰 -7.9 -4.3 -3.6 -2.1

挪威 13.7 15.2 16.0 16.8

波兰 -5.0 -3.5 -2.9 -2.3

葡萄牙 -4.4 -5.2 -4.9 -2.9

斯洛伐克 -4.9 -4.6 -2.9 -2.4

斯洛文尼亚 -6.4 -4.3 -3.6 -3.0

西班牙 -9.4 -8.1 -6.3 -5.9

瑞典 0.2 -0.3 -0.8 -0.2

瑞士 0.5 0.7 0.5 0.4

英国 -8.3 -6.6 -6.9 -6.0

美国 -10.2 -8.5 -6.8 -5.2

欧元区 -4.1 -3.3 -2.8 -2.6

OECD整体 -6.5 -5.5 -4.6 -3.6 (完)

--编译 高琦; 审校 艾茂林

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