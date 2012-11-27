版本:
中国
货币新闻 | 2012年 11月 27日 星期二 18:42 BJT

〔英国央行〕行总裁金恩:2013年或2014年经济快速成长机率不大

路透伦敦11月27日电---英国央行总裁金恩周二称:

* 一旦须要进一步放松政策,继续购买英国公债是适当的

* 全球性失衡是经济增长低迷的原因

* 做好了在任何方向上调整政策的准备,取决于通胀前景

* 2013年或2014年经济快速成长的机率不是很大

* 英国仍需解决再平衡,这是一个潜在的问题

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐