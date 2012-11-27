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货币新闻 | 2012年 11月 27日 星期二 18:32 BJT

〔欧元债市〕意大利标售两年期零息债券,得标收益率2010年10月来最低

路透米兰11月27日电---周二的标债结果显示,意大利两年期借款成本降至2%以下,为2010年10月以来最低,此前希腊与国际贷款机构达成减债协议帮助改善市场人气.

周二的标售是意大利今年最后一笔零息债券标售.

意大利财政部标售了35亿欧元的两年期零息债券,得标收益率(殖利率)为1.923%,低于一个月之前类似标售的2.397%.

投标倍数为1.5倍,发行规模达到目标上限.(完)

--编译 丁琦;审校 艾茂林

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