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货币新闻 | 2012年 11月 27日 星期二 18:45 BJT

〔英国央行〕委员费希尔:2013年英国GDP增速将温和加快

路透伦敦11月27日电---英国央行货币政策委员会(MPC)委员费希尔周二称:

* 2013年英国GDP增速将温和加快

* 相较于过去两年,未来两年的通胀率或更加接近目标

* 对英国前景而言,欧洲是最大的单一风险所在

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