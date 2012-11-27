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亚洲 | 2012年 11月 27日 星期二 18:24 BJT

〔表格〕OECD对成员国失业率的最新预估

路透巴黎11月27日电---以下是经济合作暨发展组织(OECD)在最新经济展望报告中对成员国失业率的预估,单位是百分比(%).

2011 2012 2013 2014

澳洲 5.1 5.2 5.5 5.5

奥地利 4.1 4.4 4.7 4.7

比利时 7.2 7.4 7.7 7.7

加拿大 7.5 7.3 7.2 6.9

智利 7.1 6.5 6.8 6.8

捷克 6.7 6.9 7.2 7.1

丹麦 7.3 7.5 7.4 7.3

爱沙尼亚 12.5 9.9 9.1 8.7

芬兰 7.8 7.7 8.0 7.8

法国 9.2 9.9 10.7 10.9

德国 5.8 5.3 5.5 5.6

希腊 17.7 23.6 26.7 27.2

匈牙利 10.9 11.1 11.1 10.8

冰岛 7.1 6.1 5.4 5.1

爱尔兰 14.5 14.8 14.7 14.6

以色列 7.1 6.9 7.4 6.9

意大利 8.4 10.6 11.4 11.8

日本 4.6 4.4 4.4 4.3

韩国 3.4 3.4 3.6 3.4

卢森堡 5.6 6.1 6.6 6.7

墨西哥 5.2 5.0 5.0 4.9

荷兰 4.3 5.2 5.8 6.1

新西兰 6.5 6.9 6.6 6.0

挪威 3.2 3.1 3.1 3.0

波兰 9.6 10.1 10.5 10.7

葡萄牙 12.7 15.5 16.9 16.6

斯洛伐克 13.5 13.7 13.6 13.0

斯洛文尼亚 8.2 8.5 9.7 9.8

西班牙 21.6 25.0 26.9 26.8

瑞典 7.5 7.7 7.9 7.6

瑞士 3.9 3.9 4.1 4.0

土耳其 9.6 9.0 9.3 8.7

英国 8.1 8.0 8.3 8.0

美国 8.9 8.1 7.8 7.5

欧元区 10.0 11.1 11.9 12.0

整体OECD 8.0 8.0 8.2 8.0 (完)

--编译 艾茂林; 审校 高琦

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