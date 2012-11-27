韩国统一教拟从与朝鲜合资公司和平汽车撤资--消息人士

中港个股：中信证券对其子公司中信证券投资增资110亿元，扩业务规模
路透上海2月17日 - 中国最大券商--中信证券周五晚间公告称，将对全资子公司中信证券投资有限公司增资110亿元人民币，相关资金主要用于提升该公司的资金实力，扩大业务规模及偿还到期债务。
(本文由路透中文网编译提供)
路透首尔11月27日电---据消息人士称，韩国统一教（Unification Church）计划从与朝鲜合资的和平汽车（Pyeonghwa Motors）撤资，其所持合资公司股份将转让给朝方。
和平汽车是朝鲜唯一的汽车厂商，生产菲亚特FIA.MI和华晨中国汽车(1114.HK)设计的过时车型。
消息人士称：“和平汽车韩方（合作伙伴）计划从这家合资公司撤资，其所持70%的股份将捐献给朝方。”因涉及敏感事项，该消息人士不愿透露姓名。
统一教的创始人及统一集团的缔造者文鲜明（Sun Myung Moon）今年9月逝世，他的出生地位于目前的朝鲜境内。
记者未能立即联系到统一教发言人就此置评。
和平汽车由统一教和朝鲜于2002年合资组建，2008年发生朝鲜军队射击一名韩国游客的事件后，朝韩关系急剧降温，该公司是这种背景下存活下来的为数不多的朝韩合资企业。
消息人士称：“文鲜明生前留下遗愿，称要将该汽车业务归还朝鲜。这并不是因为该业务经营状况不好。”
据消息人士称，和平汽车年产量约为2,000辆。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
路透上海2月17日 - 中国最大券商--中信证券周五晚间公告称，将对全资子公司中信证券投资有限公司增资110亿元人民币，相关资金主要用于提升该公司的资金实力，扩大业务规模及偿还到期债务。
* 人民币缩量收跌，客盘购汇增加 * 中间价则大涨至逾三周新高 * 离在岸汇价价差小幅扩大 * 短期料维持6.85-6.90元区间波动 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京2月17日 - 人民币兑美元即期周五缩量收跌，中间价则大涨逾170点至逾三周新 高。交易员指出，今日油盘购汇较多，加上区间低买高卖继续主导市场，汇价大幅下跌；料短期继续在6.85-6 .90元区间宽幅波动。 他们并表示，由于市场流动性整体较差，容易导致汇价波动较大，成交量不大。离岸CNH表现平稳，并未 受在岸汇价下跌而下跌，这使得离岸与在岸汇价价差倒挂小幅扩大到150点。而午后公布的1月结售汇逆差收窄 在意料之中，并未对市场情绪产生影响。 “今天购汇多，有油盘，大行都在购。”一中资行交易员称，“每个月都有那么一两天是油盘购汇。” 中国1月银行结售汇逆差环比收窄近六成，并为三个月来新低。市场人士指出，1月外储降幅、结售汇及涉 外收付款逆差均下降，表明中国资本外流趋势正在好转，奖入限出的监管政策效果持续显现，预计未来不会出
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选