韩国统一教拟从与朝鲜合资公司和平汽车撤资--消息人士

(本文由路透中文网编译提供)

路透首尔11月27日电---据消息人士称，韩国统一教（Unification Church）计划从与朝鲜合资的和平汽车（Pyeonghwa Motors）撤资，其所持合资公司股份将转让给朝方。

和平汽车是朝鲜唯一的汽车厂商，生产菲亚特FIA.MI和华晨中国汽车(1114.HK)设计的过时车型。

消息人士称：“和平汽车韩方（合作伙伴）计划从这家合资公司撤资，其所持70%的股份将捐献给朝方。”因涉及敏感事项，该消息人士不愿透露姓名。

统一教的创始人及统一集团的缔造者文鲜明（Sun Myung Moon）今年9月逝世，他的出生地位于目前的朝鲜境内。

记者未能立即联系到统一教发言人就此置评。

和平汽车由统一教和朝鲜于2002年合资组建，2008年发生朝鲜军队射击一名韩国游客的事件后，朝韩关系急剧降温，该公司是这种背景下存活下来的为数不多的朝韩合资企业。

消息人士称：“文鲜明生前留下遗愿，称要将该汽车业务归还朝鲜。这并不是因为该业务经营状况不好。”

据消息人士称，和平汽车年产量约为2,000辆。（完）