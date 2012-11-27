〔表格〕OECD对成员国GDP成长率和CPI的最新预估

中港个股：中信证券对其子公司中信证券投资增资110亿元，扩业务规模
路透上海2月17日 - 中国最大券商--中信证券周五晚间公告称，将对全资子公司中信证券投资有限公司增资110亿元人民币，相关资金主要用于提升该公司的资金实力，扩大业务规模及偿还到期债务。
路透巴黎11月27日电---经济合作暨发展组织(OECD)周二发布对成员国国内生产总值(GDP)成长率和消费者物价指数(CPI)的最新预估.
实质GDP成长率
(较上年同期的百分比变动)
11月展望 5月展望
2012 2013 2014 2012 2013
澳洲 3.7 3.0 3.2 3.1 3.7
奥地利 0.6 0.8 1.8 0.8 1.6
比利时 -0.1 0.5 1.6 0.4 1.3
加拿大 2.0 1.8 2.4 *1.9 2.6
智利 5.2 4.6 5.4 4.4 5.1
捷克 -0.9 0.8 2.4 -0.5 1.7
丹麦 0.2 1.4 1.7 0.8 1.4
爱沙尼亚 3.1 3.7 3.4 2.2 3.6
芬兰 0.7 1.1 2.2 0.9 2.0
法国 0.2 0.3 1.3 *0.1 1.2
德国 0.9 0.6 1.9 *0.8 2.0
希腊 -6.3 -4.5 -1.3 -5.3 -1.3
匈牙利 -1.6 -0.1 1.2 -1.5 1.1
冰岛 2.5 2.7 2.7 3.1 2.7
爱尔兰 0.5 1.3 2.2 0.6 2.1
以色列 3.1 2.9 3.9 3.2 3.6
意大利 -2.2 -1.0 0.6 *-2.4 -0.4
日本 1.6 0.7 0.8 *2.2 1.5
韩国 2.2 3.1 4.4 3.3 4.0
卢森堡 0.6 1.2 2.0 0.6 2.2
墨西哥 3.8 3.3 3.6 3.6 3.8
荷兰 -0.9 0.2 1.5 -0.6 0.7
新西兰 1.6 2.4 2.9 1.9 2.8
挪威 3.3 2.5 2.0 2.3 2.6
波兰 2.5 1.6 2.5 2.9 2.9
葡萄牙 -3.1 -1.8 0.9 -3.2 -0.9
斯洛伐克 2.6 2.0 3.4 2.6 3.0
斯洛文尼亚 -2.4 -2.1 1.1 -2.0 -0.4
西班牙 -1.3 -1.4 0.5 -1.6 -0.8
瑞典 1.2 1.9 3.0 0.6 2.8
瑞士 0.8 1.1 2.3 0.9 1.9
土耳其 2.9 4.1 5.2 3.3 4.6
英国 -0.1 0.9 1.6 *-0.7 1.9
美国 2.2 2.0 2.8 *2.3 2.6
欧元区 -0.4 -0.1 1.3 -0.1 0.9
OECD整体 1.4 1.4 2.3 1.6 2.2
全球 2.9 3.4 4.2 3.4 4.2
OECD亦发布了对中国等国的GDP预估
中国 7.5 8.5 8.9 8.2 9.3
巴西 1.5 4.0 4.1 3.2 4.2
印度 4.5 5.9 7.0 7.1 7.7
印尼 6.2 6.3 6.5 5.8 6.0
俄罗斯 3.4 3.8 4.1 4.5 4.1
南非 2.6 3.3 4.0 3.3 4.2
注: * 9月份中期报告的数据
数据根据工作日进行了调整,因此可能与官方预测所使用的基础不同.
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消费者物价
(较上年同期的百分比变动)
2011 2012 2013 2014
澳洲 3.4 1.8 2.8 2.3
奥地利 3.6 2.4 1.9 1.6
比利时 3.5 2.6 1.8 1.6
加拿大 2.9 1.6 1.4 1.8
智利 3.3 3.2 2.8 3.1
捷克 1.9 3.2 2.0 2.1
丹麦 2.8 2.4 1.8 2.0
爱沙尼亚 5.1 4.3 3.3 2.8
芬兰 3.3 3.1 2.7 2.3
法国 2.3 2.2 1.3 1.2
德国 2.5 2.1 1.9 2.0
希腊 3.1 1.0 -0.2 -0.8
匈牙利 3.9 5.8 4.8 3.9
冰岛 4.0 5.2 4.1 3.5
爱尔兰 1.2 2.0 1.3 0.7
以色列 3.5 1.8 1.9 2.4
意大利 2.9 3.2 1.9 0.9
日本 -0.3 0.0 -0.5 1.3
韩国 4.0 2.2 2.7 3.0
卢森堡 3.7 2.8 2.0 1.9
墨西哥 3.4 4.1 3.6 3.3
荷兰 2.5 2.8 2.4 1.4
新西兰 4.0 1.1 1.6 2.4
挪威 1.3 0.6 1.3 2.0
波兰 4.2 3.6 2.1 2.1
葡萄牙 3.6 2.7 0.8 1.0
斯洛伐克 4.1 3.7 2.5 2.4
斯洛文尼亚 2.1 2.8 2.3 1.8
西班牙 3.1 2.2 1.2 0.4
瑞典 3.0 1.0 0.9 1.7
瑞士 0.2 -0.6 0.1 0.2
土耳其 6.5 9.1 6.9 6.1
英国 4.5 2.6 1.9 1.8
美国 3.1 2.1 1.8 2.0
欧元区 2.7 2.4 1.6 1.2
注:英国,欧元区成员国和欧元区使用消费者物价调和指数(HICP).英国的消费者物价指数(CPI)即指HICP.(完)
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--编译 王兴亚; 审校 张明钧
路透上海2月17日 - 中国最大券商--中信证券周五晚间公告称，将对全资子公司中信证券投资有限公司增资110亿元人民币，相关资金主要用于提升该公司的资金实力，扩大业务规模及偿还到期债务。
* 人民币缩量收跌，客盘购汇增加 * 中间价则大涨至逾三周新高 * 离在岸汇价价差小幅扩大 * 短期料维持6.85-6.90元区间波动 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京2月17日 - 人民币兑美元即期周五缩量收跌，中间价则大涨逾170点至逾三周新 高。交易员指出，今日油盘购汇较多，加上区间低买高卖继续主导市场，汇价大幅下跌；料短期继续在6.85-6 .90元区间宽幅波动。 他们并表示，由于市场流动性整体较差，容易导致汇价波动较大，成交量不大。离岸CNH表现平稳，并未 受在岸汇价下跌而下跌，这使得离岸与在岸汇价价差倒挂小幅扩大到150点。而午后公布的1月结售汇逆差收窄 在意料之中，并未对市场情绪产生影响。 “今天购汇多，有油盘，大行都在购。”一中资行交易员称，“每个月都有那么一两天是油盘购汇。” 中国1月银行结售汇逆差环比收窄近六成，并为三个月来新低。市场人士指出，1月外储降幅、结售汇及涉 外收付款逆差均下降，表明中国资本外流趋势正在好转，奖入限出的监管政策效果持续显现，预计未来不会出
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