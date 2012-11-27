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亚洲 | 2012年 11月 27日 星期二 19:08 BJT

〔表格〕OECD对成员国GDP成长率和CPI的最新预估

路透巴黎11月27日电---经济合作暨发展组织(OECD)周二发布对成员国国内生产总值(GDP)成长率和消费者物价指数(CPI)的最新预估.

实质GDP成长率

(较上年同期的百分比变动)

11月展望 5月展望

2012 2013 2014 2012 2013

澳洲 3.7 3.0 3.2 3.1 3.7

奥地利 0.6 0.8 1.8 0.8 1.6

比利时 -0.1 0.5 1.6 0.4 1.3

加拿大 2.0 1.8 2.4 *1.9 2.6

智利 5.2 4.6 5.4 4.4 5.1

捷克 -0.9 0.8 2.4 -0.5 1.7

丹麦 0.2 1.4 1.7 0.8 1.4

爱沙尼亚 3.1 3.7 3.4 2.2 3.6

芬兰 0.7 1.1 2.2 0.9 2.0

法国 0.2 0.3 1.3 *0.1 1.2

德国 0.9 0.6 1.9 *0.8 2.0

希腊 -6.3 -4.5 -1.3 -5.3 -1.3

匈牙利 -1.6 -0.1 1.2 -1.5 1.1

冰岛 2.5 2.7 2.7 3.1 2.7

爱尔兰 0.5 1.3 2.2 0.6 2.1

以色列 3.1 2.9 3.9 3.2 3.6

意大利 -2.2 -1.0 0.6 *-2.4 -0.4

日本 1.6 0.7 0.8 *2.2 1.5

韩国 2.2 3.1 4.4 3.3 4.0

卢森堡 0.6 1.2 2.0 0.6 2.2

墨西哥 3.8 3.3 3.6 3.6 3.8

荷兰 -0.9 0.2 1.5 -0.6 0.7

新西兰 1.6 2.4 2.9 1.9 2.8

挪威 3.3 2.5 2.0 2.3 2.6

波兰 2.5 1.6 2.5 2.9 2.9

葡萄牙 -3.1 -1.8 0.9 -3.2 -0.9

斯洛伐克 2.6 2.0 3.4 2.6 3.0

斯洛文尼亚 -2.4 -2.1 1.1 -2.0 -0.4

西班牙 -1.3 -1.4 0.5 -1.6 -0.8

瑞典 1.2 1.9 3.0 0.6 2.8

瑞士 0.8 1.1 2.3 0.9 1.9

土耳其 2.9 4.1 5.2 3.3 4.6

英国 -0.1 0.9 1.6 *-0.7 1.9

美国 2.2 2.0 2.8 *2.3 2.6

欧元区 -0.4 -0.1 1.3 -0.1 0.9

OECD整体 1.4 1.4 2.3 1.6 2.2

全球 2.9 3.4 4.2 3.4 4.2

OECD亦发布了对中国等国的GDP预估

中国 7.5 8.5 8.9 8.2 9.3

巴西 1.5 4.0 4.1 3.2 4.2

印度 4.5 5.9 7.0 7.1 7.7

印尼 6.2 6.3 6.5 5.8 6.0

俄罗斯 3.4 3.8 4.1 4.5 4.1

南非 2.6 3.3 4.0 3.3 4.2

注: * 9月份中期报告的数据

数据根据工作日进行了调整,因此可能与官方预测所使用的基础不同.

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消费者物价

(较上年同期的百分比变动)

2011 2012 2013 2014

澳洲 3.4 1.8 2.8 2.3

奥地利 3.6 2.4 1.9 1.6

比利时 3.5 2.6 1.8 1.6

加拿大 2.9 1.6 1.4 1.8

智利 3.3 3.2 2.8 3.1

捷克 1.9 3.2 2.0 2.1

丹麦 2.8 2.4 1.8 2.0

爱沙尼亚 5.1 4.3 3.3 2.8

芬兰 3.3 3.1 2.7 2.3

法国 2.3 2.2 1.3 1.2

德国 2.5 2.1 1.9 2.0

希腊 3.1 1.0 -0.2 -0.8

匈牙利 3.9 5.8 4.8 3.9

冰岛 4.0 5.2 4.1 3.5

爱尔兰 1.2 2.0 1.3 0.7

以色列 3.5 1.8 1.9 2.4

意大利 2.9 3.2 1.9 0.9

日本 -0.3 0.0 -0.5 1.3

韩国 4.0 2.2 2.7 3.0

卢森堡 3.7 2.8 2.0 1.9

墨西哥 3.4 4.1 3.6 3.3

荷兰 2.5 2.8 2.4 1.4

新西兰 4.0 1.1 1.6 2.4

挪威 1.3 0.6 1.3 2.0

波兰 4.2 3.6 2.1 2.1

葡萄牙 3.6 2.7 0.8 1.0

斯洛伐克 4.1 3.7 2.5 2.4

斯洛文尼亚 2.1 2.8 2.3 1.8

西班牙 3.1 2.2 1.2 0.4

瑞典 3.0 1.0 0.9 1.7

瑞士 0.2 -0.6 0.1 0.2

土耳其 6.5 9.1 6.9 6.1

英国 4.5 2.6 1.9 1.8

美国 3.1 2.1 1.8 2.0

欧元区 2.7 2.4 1.6 1.2

注:英国,欧元区成员国和欧元区使用消费者物价调和指数(HICP).英国的消费者物价指数(CPI)即指HICP.(完)

浏览OECD报告,请点选[OECD-CMN]

--编译 王兴亚; 审校 张明钧

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