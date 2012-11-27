孟加拉国称制衣厂火灾系蓄意纵火

(本文由路透中文网编译提供)

路透达卡11月27日电---孟加拉国政府周二表示，造成111名纺织工人遇难的制衣厂火灾为蓄意纵火。这场火灾引发的示威活动已持续了两天，该国多地的纺织工人纷纷停工悼念遇难者。

上周六，孟加拉Tazreen Fashions制衣厂的一幢多层建筑物起火，酿成该国历史上伤亡最惨重的火灾，111名纺织工人死亡，另有150余人受伤。

这场火灾引起在该国采购服装的全球零售商的关注，劳工权益组织已呼吁国际知名企业签字参与一个火灾安全项目。孟加拉的劳工成本很低，有些工人的月工资只有37美元。

孟加拉内政部长Mohiuddin Khan Alamgir称，根据初步调查，这次火灾为蓄意纵火。他承诺会将凶犯绳之以法。

“我们不得不得出这样的结论，即这是一起蓄意纵火案件。目前，我们正在查找纵火凶犯，所有凶犯都会被绳之以法，”Alamgir说道。

1,000多名工人在位于达卡郊外的Ashulia工业园区举行示威，这里也是那场火灾的事发地。

目击者称，示威人群沿着高速公路行进，阻塞了那里的交通，他们誓言要为死去的同事报仇。（完）