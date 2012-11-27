〔欧洲股市〕小涨,国际贷款人达成希腊减债协议令投资者释然

* FTSEurofirst 300指数收高0.3%,至1,107.65点

* Euro STOXX 50指数升幅较小,小涨至2,543.45点

* 一些交易商对希腊债务计划存疑

路透伦敦11月27日电---欧洲股市周二小涨,之前国际贷款人达成希腊减债协议,给投资者人气带来短暂的支撑.

许多投资者对希腊减债计划细节存疑,其中包括希腊实现减赤目标的能力.对应对欧元区债务危机缺乏全面举措的忧虑持续.

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收高0.3%,报1,107.65点,该指数上周攀升4%,希腊减债协议为该国获得下一批援助贷款,以避免违约扫清了障碍.

不过,欧元区蓝筹股Euro STOXX 50指数.STOXX50E表现平平,仅小升至2,543.45点.

"出现一线希望,但市场需要更多,"XBZ Ltd欧洲股票期权经纪Mike Turner称.

食品商雀巢NESN.VX和药商诺华制药NOVN.VX为涨幅最大的FTSEurofirst 300指数成份股,显示相对于诸如银行股等风险更高的类股,市场青睐防御型股票的趋势,因这类股票在经济疲弱的时期抗跌性最强.

英国富时100指数.FTSE上扬0.22%,报5,799.71点;德国股市DAX指数.GDAXI收高0.55%,报7,332.33点,法国CAC-40指数.FCHI小涨0.03%,报3,502.13点.(完)

--编译 母红;审校 利棣儿

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