〔欧元债市〕希腊减债协议达成后希腊公债上扬,对其他公债影响不大

* 希腊公债上扬半个大点,受助于债务回购前景 * 投资者人气仍然谨慎,德债跌幅甚微 * 西班牙2013年将再度成为关注焦点,因融资需求增加 路透伦敦11月27日电---希腊公债周二大涨,之前国际贷款人就削减该国债务达成一致,尽管协议导致避险公债走低,但并未使投资者人气发生重大改变. 在数周来第三次会上就这个问题进行了将近10个小时的斡旋后,希腊的国际贷款人同意通过一系列措施,在2020年将希腊债务与国内生产总值(GDP)之比降到124%.[ID:nSB2115983]这为希腊在12月中获得下一批援助贷款铺平了道路. 希腊10年期公债GR10YT=TWEB大涨0.05欧元,至0.348欧元,接近发行以来的最高价,这批债券是在今年稍早债务重组期间发行的. 不过,市场人士称,此轮涨势并不是由于市场相信最新达成的协议使希腊债务的可持续性得到改善,而是受助于该计划中尚未完全明确的部分:拟议的希腊债务回购. "从短期来看,债务回购将缓解希腊政府公债面临的压力,但这无法解决使债务/GDP比率可长期为继这一主要问题,"ING的策略师Alessandro Giansanti表示. 希腊协议达成后,避险德债期货FGBLc1稍早应声下跌近60个跳动点,但之后反弹,跌幅收窄至20个跳动点,报142.23.这反应投资者仍持谨慎态度. 不过,市场紧张情绪缓解扶助10年期西班牙公债收益率ES10YT=TWEB扩大近期的跌势,下跌8个基点,触及一个月低位5.55%. 分析师称,随着希腊短期内违约的警报解除,市场焦点可能转向欧元区其他国家经济衰退和债务水平高企等问题. 这将使上述问题尤为严重的西班牙,以及该国何时求助重新成为关注焦点. 预计2013年西班牙对债市融资的依赖将增加多至200亿欧元,该国将通过债市融资来弥补预算缺口,并支持国内陷入困境的地区. 主要银行的平均预期为,明年该国将发行总额为1,060亿欧元的债券,今年发债规模为860亿欧元.(完) --编译 母红;审校 利棣儿 美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN] 美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN] 美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN] 伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN] 日本公债市场............[JP/CN] 中国债市...................[CN/CN] 台湾债市................[TW/CN] 利率或央行相关报导...[INT|CEN-CMN] 美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>