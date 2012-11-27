版本:
中国
亚洲 | 2012年 11月 28日 星期三 07:17 BJT

全球外汇市场11月28日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)

0030 - 澳洲第三季建筑完工

0100 - 美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯就经济前景发表讲话

0800 - 西班牙10月零售销售

0830 - 瑞典第三季经常帐

0900 - 欧元区10月M3货供额、民间贷款,以及M3三个月移动均值

-- - 德国11月消费者物价指数(CPI)与消费者物价调和指数(HICP)初值

-- - 欧元区财长预计召开记者会

1200 - 美国11月23日当周抵押贷款市场指数和再融资指数

1300 - 美国财政部负责国内金融事务的次长米勒(Mary Miller)讲话

1500 - 美国10月新屋销售年率

1615 - 美国联邦储备理事会(FED)理事塔鲁洛发表讲话,主题为"对外资银行机构的监管"

1750 - 美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯参与采访

1900 - 美国联邦储备理事会发布经济状况褐皮书

2350 - 日本11月18-24日当周资本流动数据

2350 - 日本10月零售销售

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 王丽鑫;审校 张涛

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐