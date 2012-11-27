《美国重要政经日程》-11月28日

标题新闻：马来西亚警方称，在收到金正男近亲DNA样本之前不会交出其遗体
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(除特别说明外,均为GMT时间)
1200 - 农业部公布一周全球稻米价格
1500 - 商务部公布10月新屋销售年率
1530 - 能源资料协会(EIA)公布一周石油库存和产出数据
1715 - 美国联邦储备理事会(美联储,FED)理事塔鲁洛发表讲话,主题为"对外资银行机构的监管"
1730 - 联邦住房金融局代理局长Edward DeMarco在华盛顿发表讲话
1800 - 财政部标售五年期公债
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 梁睿雪;审校 王丽鑫
全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]
全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]
新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]
美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]
金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]
重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]
--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]
--台湾....[TW/DIARYCN]
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* 台币先贬后升，因出口商和外资抛汇 * 外资续买超台股，净汇入逾1亿美元 * 台币短线升幅大，观望气氛浓交投清淡 * 台币明日交易区间料在30.700-30.850 路透台北2月17日 - 台币兑美元周五微收升。汇银人士表示，受外资持续汇入且净汇入逾1亿美元带动，台币摆脱早盘贬值格局，终场以微升作收；惟因台币短线升幅大，市场观察气氛转趋浓厚，交投趋清淡。 他们指出，台币早盘一度贬破30.800大关，最低贬至30.839，惟随即吸引出口商及外资进场抛汇，台币止贬回升，最高升至30.755。 〞下午外资偏丢美元，老朋友如油款有进来买美元，但交投清淡，波动区间很窄。〞一大型银行交易员说。 他们表示，台股今日虽收小跌，惟外资在台股仍呈买超，午后外商银行持续进场抛汇，出口商则转趋观望，使台币陷区间狭幅波动。 周六台湾金融市场因补班将正常交易。交易员表示，明天全球主要市场均休市，料台币将呈量缩价稳走势。 台湾股市周五终场收微跌。外资及陆资在台
* 美元指数周线料录得小幅下跌 * 周三以来美债收益率升势中止，令美元趋弱 * 特朗普记者会增添政治层面疑虑 路透伦敦2月17日 - 美元指数周五陷于一周低点附近，此前公布的强劲经济数据，未能提振美国公债收益率(殖利率)，有关美国特朗普政府的政策疑虑，打压了美元展开新一波涨势的希望。 美国公债收益率稳定走升10天之后，涨势在周三受阻，美元指数若没有在美国交易时段进一步回升，本周将是过去八周来第六次周线收跌。 美元指数 欧洲早盘涨幅不到0.2%至100.64，隔夜曾触及八日低点100.410。 周四公布的数据进一步表明美国经济向好，费城联邦储备银行2月制造业指数升至33年高点。 此前还有强劲美国通胀和零售销售数据，而且美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦的言论支持近期升息。 但围绕特朗普政府的政治噪音导致一些投资者降低或至少没那么聚焦广泛的通货再膨胀交易，而这些交易正是美元11月以及12月初涨势的主推力量。 “近期的美元反弹势头在遭遇技术性阻力之