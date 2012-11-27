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亚洲 | 2012年 11月 28日 星期三 06:47 BJT

〔全球航运〕波罗的海干散货运价指数微升,受巴拿马型船运市场支撑

路透11月27日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周二上涨,受助于巴拿马型船舶运费小幅上升.

波罗的海乾散货运价指数上涨0.27%,至1,097点.该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用.

波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI上升0.2%,日均获利上涨10美元至8,163美元.

该型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要货物是煤炭或谷物.

专写航运博客文章的Andy Jamison表示,未来几周,巴拿马型船运市场人气总体上仍将保持正面,但如果没有新的船运活动入市,情势可能会发生改变.他是Virtual Shipbroker的所有者.

波罗的海海岬型船运价指数.BACI下跌两点至2,275点.

海岬型船舶日均获利下滑66美元至16,291美元.该型船舶通常的载运量是15万吨,货物主要是铁矿石和煤炭.

灵便型船舶日均获利上涨70美元至6,468美元.超灵便型船舶日均获利上涨102美元至7,760美元.(完)

--编译 兰秀娟;审校 张涛

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