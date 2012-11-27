〔国际油市〕油价下跌,受围绕美国预算协商的不确定性影响

* 市场对希腊债务协议达成反应不一
* OECD:无法排除全球出现严重衰退的可能
* 美国石油协会(API)周二稍晚将公布一周油库存数据
路透纽约11月27日电---原油期货价格周二下跌,连续第二日受围绕美国预算谈判的忧虑打压,汽油期货价格则因库存较低受到提振.
市场谨慎看待向希腊发放紧急援助的协议,石油交易商关注即将出现的美国"财政悬崖",同时有最新迹象显示,疲弱不振的燃料需求可能面临更多不利因素.
有一些迹象显示,美国国会在朝就增税减支问题达成妥协的方向前进,但要在年底前达成确定协议还有很长一段路要走,参议院民主党领袖里德对迄今为止谈判取得的进展表示失望.
希腊的国际贷款人同意采取一系列措施,将希腊债务降低400亿欧元,2020年前希腊债务相当于GDP的比例将降至124%,但分析师提醒,这并不表示欧洲问题得到解决.
"欧元区仍有经济成长问题,即使希腊债务协议在我们看来,足以维持金融稳定,并令希腊留在欧盟,"Citi Futures Perspective的能源分析师Tim Evans.
近月12月汽油期货合约价格小幅上涨,因美国东海岸汽油库存偏低吸引投资者关注,其中包括汽油期货合约交割地纽约港.12月汽油期货合约将于周五到期.Evans指出,东海岸库存减少曾在前两个月合约到期前,帮助提振汽油期货.
交易商在等待美国石油协会(API)的一周库存数据,预计将显示上周汽油和原油库存增加.馏分油库存则料小幅减少.
布兰特1月原油期货合约LCOc1跌1.05美元,结算价报每桶109.87美元,盘中稍早测试20日移动均线支撑位约109.35美元后,出现反弹.
美国1月原油期货合约CLc1跌0.56美元,至每桶87.18美元.RBOB-12月汽油期货合约RBc1涨0.1%,取暖油1月期货合约HOc1则跌1%.
经济合作暨发展组织(OECD)调降全球增长预估,并表示欧元区债务危机是对全球经济的最大威胁,加重了对经济的悲观心理.
结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日
成交量 成交量
NYMEX合约
1月原油 87.18 -0.56 -0.6% 86.83 88.25 201,761 104,944
2月原油 87.81 -0.56 -0.6% 87.46 88.87 37,068 14,211
12月RBOB汽油 2.7321 0.0058 0.2% 2.7053 2.7485 29,348 10,886
1月RBOB汽油 2.6956 -0.0083 -0.3% 2.6714 2.7145 58,657 19,636
12月取暖油 3.0094 -0.0371 -1.2% 3.0015 3.057 31,531 9,076
1月取暖油 3.0247 -0.0347 -1.1% 3.0156 3.0707 61,594 18,692
ICE合约
1月布兰特 109.87 -1.05 -0.9% 109.31 111.36 167,374 127,583
整体市场 成交量 未平仓合约
当前 上日 30日平均 上日 净变动
原油 345,085 157,466 519,212 1,512,929 7,211
汽油 132,012 45,179 136,316 287,876 -86
取暖油 147,819 57,313 154,162 305,042 -769 (完)
--编译 白云;审校 程琳