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货币新闻 | 2012年 11月 28日 星期三 06:54 BJT

《综述》尽管财政阴云笼罩,但美国企业支出计划显现改善

* 衡量企业支出计划的指标上升1.7%

* 核心资本财出货量连续第四个月下降

* 耐久财订单持平,扣除运输项目后上升1.5%

* 9月房价攀升,为连续第八个月上涨

路透华盛顿11月27日电---衡量美国企业支出计划的一项指标在10月创出五个月来最大升幅,令人谨慎乐观地认为,夏季企业大幅削减资本投资的势头正在消退.

由于担心明年初会启动政府大规模减支增税行动,即所谓的财政悬崖,企业在支出方面一直保持低调.

不过,商务部周二公布,上月扣除飞机的非国防资本财订单上升1.7%.该指标受到密切关注,可反映企业支出计划的情况.

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