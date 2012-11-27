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货币新闻 | 2012年 11月 28日 星期三 07:23 BJT

《综述》美国"财政悬崖"问题谈判仍前景难料,但双方立场均有软化

* 一些共和党议员收回"不新增税收"的承诺

* 资深民主党议员为磋商医保计划留下可能

* 奥巴马向商界领袖阐述其税收设想

路透11月27日电---美国国会周二在就税收和支出问题达成妥协的道路上取得稍许进展,然而距达成实质性协议避免年末"财政悬崖"的发生,仍有相当远的距离,尽管企业界要求采取行动的压力不断增大.

美国总统奥巴马定于周二和周三与商界领袖会面,然后在周五前往宾夕法尼亚一家工厂为自己的税收设想争取支持.

在11月6日竞选连任获得成功后,奥巴马趁热打铁,希望延长对美国中产阶级的所得税优惠,而对年收入超过25万美元的家庭提高征税.

共和党反对这一立场,希望延长布什(布希)政府推行的政策,对所有收入阶层都延长税收优惠.

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