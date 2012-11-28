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货币新闻 | 2012年 11月 28日 星期三 09:18 BJT

〔美国经济〕联储应维持近零利率直至失业率降至6.5%--芝加哥联储总裁

路透多伦多11月27日电---美国联邦储备理事会(美联储)一位极为直言不讳的鸽派立场官员周二呼吁联储释出更多货币刺激举措,称利率应维持在近零水准直至失业率至少降至6.5%.

美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在为多伦多C.D. Howe Institute的演讲稿中说道,这样的政策"只有极小的通胀风险."

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