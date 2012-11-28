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亚洲 | 2012年 11月 28日 星期三 08:00 BJT

****澳新经济指标预测--11月28日-12月5日****

路透11月28日电---以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

----------------------------------11月26日当周-------------------------------

11月28日(三)

0030 澳洲建筑完工 第三季 +2.7% -0.2%

11月29日(四)

0030 澳洲资本支出 第三季 +2.0% +3.4%

澳洲建筑支出 +3.5% +4.8%

0200 新西兰NBNZ企业经济信心指数 11月 -- 17.2%

企业自身信心指数 -- 25.5%

2145 新西兰建筑许可 10月 -- +7.8%

11月30日(五)

0030 澳洲民间部门信贷 10月 +0.3% +0.3%

0030 澳洲房屋信贷 10月 -- +0.4%

12月2日(日)

2145 新西兰贸易条件指数(较前季) 第三季 -- -2.6%

-----------------------------------12月3日当周-------------------------------

12月2-3日

2330 澳洲TD-MI通胀指标 11月 -- +0.1%

12月3日(一)

0030 澳洲企业库存 第三季 -- +0.6%

税前获利 -- -0.5%

0030 澳洲ANZ报纸招聘广告(较前月) 11月 -- -4.1%

网络招聘广告(较前月) -- -4.6%

0030 澳洲零售销售 10月 -- +0.5%

12月4日(二)

0030 澳洲建筑许可 10月 -- +7.8%

0030 澳洲经常帐收支(亿澳元) 第三季 -- 赤字118.0

0330 澳洲央行利率决议 12月 -- 3.25%

12月5日(三)

0030 澳洲国内生产总值(GDP)(较前季) 第三季 -- +0.6%

(较上年同期) -- +3.7%

2000 新西兰央行利率决议 -- -- +2.5%(完)

--编译 梁睿雪;审校 张涛

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