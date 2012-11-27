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亚洲 | 2012年 11月 28日 星期三 07:08 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--11月27日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 (SINA.O) 47.19 +0.11 +0.24 1237698

搜狐 (SOHU.O) 38.48 +0.60 +1.58 498493

网易 (NTES.O) 44.05 +0.90 +2.09 827532

百度 (BIDU.O) 95.45 -0.77 -0.80 3834849

亚信科技 ASIA.O 10.93 +0.22 +2.05 127615

侨兴环球电话 XING.O 0.00 +0.00 +0.00 0

台湾

台湾积体电路 (TSM.N) 16.62 -0.22 -1.31 1736195

联电 (UMC.N) 1.90 +0.02 +1.06 305696

日月光 (ASX.N) 4.03 +0.02 +0.50 183260

矽品精密 (SPIL.O) 5.25 -0.03 -0.57 604212

和信超媒体 (GIGM.O) 0.96 +0.01 +0.53 54601

友达 (AUO.N) 4.05 +0.02 +0.50 243566

中华电信 (CHT.N) 31.93 -0.06 -0.19 37172

台湾国际航电 (GRMN.O) 38.39 -0.22 -0.57 595285

香港

中国移动 (CHL.N) 56.54 -0.34 -0.60 78044

中国联通 (CHU.N) 15.78 -0.12 -0.75 100083

中国电信 (CHA.N) 55.47 -1.44 -2.53 12019

中芯国际 (SMI.N) 2.32 -0.09 -3.73 93536

电讯盈科 (PCCWY.PK) 4.09 -0.10 -2.39 562

(完)

--整理 王丽鑫

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