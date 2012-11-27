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亚洲 | 2012年 11月 28日 星期三 07:45 BJT

〔美国股市〕ADR收低,拉美企业ADR引领跌势

路透纽约11月27日电---外国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周二下跌,拉美企业ADR领跌,美国能否避免"财政悬崖"的相关评论加剧了投资者担忧.

拉美ADR中跌幅居前的包括巴西油企Petrobras(PBR.N),下挫2.7%,报18.13美元,以及巴西矿商淡水河谷(VALE.N)跌2%,报17.30美元.

纽约梅隆银行拉美ADR指数.BKLA下降1.4%,纽约梅隆银行ADR指数.BKADR收低0.7%,标普500指数.SPX.INX下滑0.5%.

美国交易尾盘,美国参议院民主党领袖里德对围绕财政悬崖的磋商"几无进展"感到失望.若国会和白宫无法在税收和支出上达成折中方案,那么估计达6,000亿美元的自动增税和减支举措将在明年初生效.外界担心财政悬崖或会把美国经济拖向衰退.

日本ADR中,大型出口类股跌幅较大,包括本田汽车(HMC.N)下降1.9%,报32.89美元;丰田汽车(TM.N)跌1.7%,报85.24美元.

纽约梅隆银行亚洲ADR指数.BKAS下降0.7%.

加拿大黑莓手机制造商Research In MotionRIMM.O挫跌10.5%至10.72美元.一家市场调研公司称,在该公司调查的市场当中,除了一个市场之外,RIM的市占率都在进一步下滑.

纽约梅隆银行欧洲ADR指数.BKEUR下降0.6%.

泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3上涨0.3%,收报1,107.65点,此前国际贷款人就希腊减债目标达成协议.(完)

--编译 王翔琼;审校 张涛

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