〔美国股市〕ADR收低,拉美企业ADR引领跌势

标题新闻：马来西亚警方称，在收到金正男近亲DNA样本之前不会交出其遗体
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路透纽约11月27日电---外国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周二下跌,拉美企业ADR领跌,美国能否避免"财政悬崖"的相关评论加剧了投资者担忧.
拉美ADR中跌幅居前的包括巴西油企Petrobras(PBR.N),下挫2.7%,报18.13美元,以及巴西矿商淡水河谷(VALE.N)跌2%,报17.30美元.
纽约梅隆银行拉美ADR指数.BKLA下降1.4%,纽约梅隆银行ADR指数.BKADR收低0.7%,标普500指数.SPX.INX下滑0.5%.
美国交易尾盘,美国参议院民主党领袖里德对围绕财政悬崖的磋商"几无进展"感到失望.若国会和白宫无法在税收和支出上达成折中方案,那么估计达6,000亿美元的自动增税和减支举措将在明年初生效.外界担心财政悬崖或会把美国经济拖向衰退.
日本ADR中,大型出口类股跌幅较大,包括本田汽车(HMC.N)下降1.9%,报32.89美元;丰田汽车(TM.N)跌1.7%,报85.24美元.
纽约梅隆银行亚洲ADR指数.BKAS下降0.7%.
加拿大黑莓手机制造商Research In MotionRIMM.O挫跌10.5%至10.72美元.一家市场调研公司称,在该公司调查的市场当中,除了一个市场之外,RIM的市占率都在进一步下滑.
纽约梅隆银行欧洲ADR指数.BKEUR下降0.6%.
泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3上涨0.3%,收报1,107.65点,此前国际贷款人就希腊减债目标达成协议.(完)
--编译 王翔琼;审校 张涛
美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>
美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N
美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O
美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N
美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N
股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O
美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O
中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]
欧洲股市报导........[.EUCN]
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* 台币先贬后升，因出口商和外资抛汇 * 外资续买超台股，净汇入逾1亿美元 * 台币短线升幅大，观望气氛浓交投清淡 * 台币明日交易区间料在30.700-30.850 路透台北2月17日 - 台币兑美元周五微收升。汇银人士表示，受外资持续汇入且净汇入逾1亿美元带动，台币摆脱早盘贬值格局，终场以微升作收；惟因台币短线升幅大，市场观察气氛转趋浓厚，交投趋清淡。 他们指出，台币早盘一度贬破30.800大关，最低贬至30.839，惟随即吸引出口商及外资进场抛汇，台币止贬回升，最高升至30.755。 〞下午外资偏丢美元，老朋友如油款有进来买美元，但交投清淡，波动区间很窄。〞一大型银行交易员说。 他们表示，台股今日虽收小跌，惟外资在台股仍呈买超，午后外商银行持续进场抛汇，出口商则转趋观望，使台币陷区间狭幅波动。 周六台湾金融市场因补班将正常交易。交易员表示，明天全球主要市场均休市，料台币将呈量缩价稳走势。 台湾股市周五终场收微跌。外资及陆资在台
* 美元指数周线料录得小幅下跌 * 周三以来美债收益率升势中止，令美元趋弱 * 特朗普记者会增添政治层面疑虑 路透伦敦2月17日 - 美元指数周五陷于一周低点附近，此前公布的强劲经济数据，未能提振美国公债收益率(殖利率)，有关美国特朗普政府的政策疑虑，打压了美元展开新一波涨势的希望。 美国公债收益率稳定走升10天之后，涨势在周三受阻，美元指数若没有在美国交易时段进一步回升，本周将是过去八周来第六次周线收跌。 美元指数 欧洲早盘涨幅不到0.2%至100.64，隔夜曾触及八日低点100.410。 周四公布的数据进一步表明美国经济向好，费城联邦储备银行2月制造业指数升至33年高点。 此前还有强劲美国通胀和零售销售数据，而且美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦的言论支持近期升息。 但围绕特朗普政府的政治噪音导致一些投资者降低或至少没那么聚焦广泛的通货再膨胀交易，而这些交易正是美元11月以及12月初涨势的主推力量。 “近期的美元反弹势头在遭遇技术性阻力之