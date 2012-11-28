美国称将向中国提出对其新版护照的关注

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿11月27日电---美国国务院周二表示，美国将向中国提出对其新版护照内地图的关注。中国一些东南亚邻国对其新版护照中印有存在主权争议区域的地图表示抗议。

美国国务院发言人纽兰在新闻发布会上表示：“我们的确对地图很关注，这一地图引发了南中国海相关国家的紧张和焦虑。我们确实打算向中方提出这一问题，鉴于其不利于我们寻求解决这些问题的大环境。”

菲律宾和越南近日对中国新版护照予以谴责，称所含地图将有争议水域标示为中国领土，侵犯了其主权。

中国新版护照中的地图还引起印度的不满。印度通过向申请签证的中国公民发放印有“印度版地图”的签证进行反击。

美国将继续接受中国新版护照，因其符合合法的旅行文件标准。（完）