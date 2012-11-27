日韩经济指标预测--11月28日-12月5日****

标题新闻：马来西亚警方称，在收到金正男近亲DNA样本之前不会交出其遗体
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路透11月28日电---以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
----------------------------------11月26日当周-------------------------------
11月28日(三)
2100 韩国央行制造业景气判断指数(BSI) 12月 -- 72
2350 日本零售销售(较上年同期) 10月 -0.7% +0.4%
2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 买超4,019
外资投资日本股票(亿日圆) -- 买超1,333
11月29日(四)
2300 韩国工业生产(较上月) 10月 -- +0.8%
服务业产出(较上年同期) -- +0.7%
2313 日本制造业采购经理人指数(PMI) 11月 -- 46.9
2330 日本所有家庭支出(较上年同期) 10月 -0.9% -0.9%
(较前月) -0.4% -1.9%
2330 日本全国核心CPI(较上年同期) 10月 持平 -0.1%
全国消费者物价指数(CPI)(较上年同期) -- -0.3%
东京地区核心CPI(较上年同期) 11月 -0.4% -0.4%
东京地区CPI(较上年同期) -- -0.8%
2330 日本求才求职比 10月 0.80 0.81
失业率 4.2% 4.2%
2350 日本工业产出 10月初值 -2.2% -4.1%
工业产出一个月预估 -- -1.5%
工业产出两个月预估 -- +1.6%
11月30日(五)
0500 日本建筑订单(较上年同期) 10月 -- +3.6%
房屋开工(较上年同期) +10.1% +15.5%
12月1日(六)
0000 韩国出口(较上年同期) 11月初值 -- +1.1%
进口(较上年同期) -- +1.7%
贸易收支(亿美元) -- 顺差37
----------------------------------12月3日当周-------------------------------
12月2日(日)
2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月) 11月 -- -0.1%
(较上年同期) -- +2.1%
2350 日本企业资本支出(较上年同期) 第三季 -- +7.7%
12月3日(一)
暂无重要经济数据公布.
12月4日(二)
0130 日本加班工资(较上年同期) 10月 -- -0.8%
12月5日(三)
2330 路透短观调查日本制造业景气判断指数 12月 -- 负19 (完)
--整理 王翔琼;审校 张荻
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]
欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
中国..........[ECI-DIARY-CDS]
已公布经济指标一览
美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]
欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]
中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]
澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]
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* 台币先贬后升，因出口商和外资抛汇 * 外资续买超台股，净汇入逾1亿美元 * 台币短线升幅大，观望气氛浓交投清淡 * 台币明日交易区间料在30.700-30.850 路透台北2月17日 - 台币兑美元周五微收升。汇银人士表示，受外资持续汇入且净汇入逾1亿美元带动，台币摆脱早盘贬值格局，终场以微升作收；惟因台币短线升幅大，市场观察气氛转趋浓厚，交投趋清淡。 他们指出，台币早盘一度贬破30.800大关，最低贬至30.839，惟随即吸引出口商及外资进场抛汇，台币止贬回升，最高升至30.755。 〞下午外资偏丢美元，老朋友如油款有进来买美元，但交投清淡，波动区间很窄。〞一大型银行交易员说。 他们表示，台股今日虽收小跌，惟外资在台股仍呈买超，午后外商银行持续进场抛汇，出口商则转趋观望，使台币陷区间狭幅波动。 周六台湾金融市场因补班将正常交易。交易员表示，明天全球主要市场均休市，料台币将呈量缩价稳走势。 台湾股市周五终场收微跌。外资及陆资在台
* 美元指数周线料录得小幅下跌 * 周三以来美债收益率升势中止，令美元趋弱 * 特朗普记者会增添政治层面疑虑 路透伦敦2月17日 - 美元指数周五陷于一周低点附近，此前公布的强劲经济数据，未能提振美国公债收益率(殖利率)，有关美国特朗普政府的政策疑虑，打压了美元展开新一波涨势的希望。 美国公债收益率稳定走升10天之后，涨势在周三受阻，美元指数若没有在美国交易时段进一步回升，本周将是过去八周来第六次周线收跌。 美元指数 欧洲早盘涨幅不到0.2%至100.64，隔夜曾触及八日低点100.410。 周四公布的数据进一步表明美国经济向好，费城联邦储备银行2月制造业指数升至33年高点。 此前还有强劲美国通胀和零售销售数据，而且美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦的言论支持近期升息。 但围绕特朗普政府的政治噪音导致一些投资者降低或至少没那么聚焦广泛的通货再膨胀交易，而这些交易正是美元11月以及12月初涨势的主推力量。 “近期的美元反弹势头在遭遇技术性阻力之