《美债周三展望》公债价格小幅上涨,因忧虑美国财政危机

(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并,重发本文但内容未有调整)

* 对美国预算的忧虑支持公债买需

* 财政部标售350亿美元两年期新债

* 交易商没有理会美国耐久财和消费者信心数据

路透纽约11月27日电---美国公债价格周二上涨,连升第二天,因华盛顿就避开财政危机的磋商缺乏进展,无法消除投资者忧虑,带动对美债的避险买需.

不过,公债升幅受限,因美国政府本周要标售总计990亿美元新债,投资人不愿意大幅推高价格.收益率(殖利率)接近8月初迄今保持的交投区间的中点.

如果美国总统奥巴马和国会议员无法就预算达成妥协,一系列自动增税及减支举措将在2013年初实施,这可降低美国预算赤字,但也可能将美国推向衰退.

对财政危机的忧虑支持了风险较低的公债,指标10年期公债US10YT=RR价格上升7/32,收益率从周一尾盘的1.67%下跌至1.64%,较8月初迄今一直留守的1.54-1.89%的中点只低几个基点.

在海外市场交易时段,公债市场回落,因国际贷款者达成降低希腊债务协议,让希腊取得更多金援避免无序违约.

分析师表示,在希腊如何达到新债务目标缺乏细节让交易员心生怀疑之后,公债盘初的跌势消退.

"今天公布的经济数据及希腊救助计划对公债市场的影响极小,公债继续留守在很窄的交投区间,"Cantor Fitzgerald美国公债策略师Justin Lederer说.

"市场最明显的走势是早盘中段小幅上升,因股市转至平盘下方,及美联储买入190亿美元10年至20年债."

分析师表示,日内大部份时间是短线交易,受本周美联储买入长债及政府标售990亿美元短期和中期公债带动.

财政部周二标售350亿美元两年期公债,得标利率为0.27%,需求强劲.

财政部将在周三标售350亿美元五年期公债,周四将标售290亿美元七年期公债.

同时,美联储买入19亿美元于2023年2月至2030年5月到期的公债,为其卖短买长(扭转操作,twist operation)的一部份.

美联储在本周余下时间的另外四次扭转操作中可能买入最多150亿美元公债.

对可能出现财政危机的不安情绪,盖过了美国经济数据好于预期的影响.而且由于一些数据是在特大风暴桑迪吹袭美国东北部前收集的,许多分析师都不再那么看重这些数据.

美国10月耐久财(耐用品)订单持平,没有下跌0.6%的分析师预期疲弱.

9月标普/Case-Shiller 20个大都会地区房价指数经季节性调整后较前月增长0.4%,巩固了楼市正改善的观点,且美国经济谘商会公布,11月美国人对经济的信心升至逾四年高位.

法国巴黎银行美债交易部董事总经理Rick Klingman说,和企业发债有关的投资组合调整也支持公债市场.

30年期公债US30YT=RR上升10/32,收益率从周一的2.80%小幅下跌至2.79%.(完)

--编译 利棣儿;审校 程琳

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