联合国大会第三委员会谴责朝鲜践踏人权

(本文由路透中文网编译提供)

路透联合国11月27日电（记者 Louis Charbonneau）---联合国大会第三委员会周二通过决议谴责朝鲜(北韩)严重践踏人权，而朝鲜驻联合国代表Kim Song称此举反映美国的敌对政策。

该决议由欧盟、美国和其他一些西方国家共同起草，不具有法律约束力。联合国大会第三委员会以多数赞成通过了该决议，但并未进行投票，朝鲜、中国、叙利亚、伊朗和其他发展中国家明确表示他们不同意该决议的结论。

Kim对联合国大会第三委员会表示，该决议反映“对我们内部事务的干预”，等同于“国家政治恐怖主义行为”。他还否认朝鲜有践踏人权的行为。

“决议草案中提到的践踏人权行为并不存在，不只是法律和机构层面上不存在，实际上也不存在。朝鲜人民的独立权利至高无上。”

该决议称：“不断有报导称朝鲜存在系统、广泛且严重的对公民、政治、经济、社会和文化权利的践踏，这令人感到严重关切。”

决议指出，侵权行为包括酷刑、劳改营的存在以及对朝鲜公民自由行动的限制，包括对试图出国的人进行惩罚。

下个月联合国大会将对该决议进行正式投票，料会再次获得通过。（完）