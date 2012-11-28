联合国大会第三委员会谴责朝鲜践踏人权

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
(本文由路透中文网编译提供)
路透联合国11月27日电（记者 Louis Charbonneau）---联合国大会第三委员会周二通过决议谴责朝鲜(北韩)严重践踏人权，而朝鲜驻联合国代表Kim Song称此举反映美国的敌对政策。
该决议由欧盟、美国和其他一些西方国家共同起草，不具有法律约束力。联合国大会第三委员会以多数赞成通过了该决议，但并未进行投票，朝鲜、中国、叙利亚、伊朗和其他发展中国家明确表示他们不同意该决议的结论。
Kim对联合国大会第三委员会表示，该决议反映“对我们内部事务的干预”，等同于“国家政治恐怖主义行为”。他还否认朝鲜有践踏人权的行为。
“决议草案中提到的践踏人权行为并不存在，不只是法律和机构层面上不存在，实际上也不存在。朝鲜人民的独立权利至高无上。”
该决议称：“不断有报导称朝鲜存在系统、广泛且严重的对公民、政治、经济、社会和文化权利的践踏，这令人感到严重关切。”
决议指出，侵权行为包括酷刑、劳改营的存在以及对朝鲜公民自由行动的限制，包括对试图出国的人进行惩罚。
下个月联合国大会将对该决议进行正式投票，料会再次获得通过。（完）
--编译：李富强;发稿：王凤昌
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